Pohled přes webové kamery na zelené louky na Jizerce mluví sám za sebe. Sníh není nebo je zablácený, na cestách není vůbec. Centrální parkoviště v Bedřichově nedaleko lyžařského stadionu a nástupního místa na běžkařskou Jizerskou magistrálu je v podstatě prázdné. Organizátoři proto zvažují variantu kratších okruhů, na kterých by se odjelo kompletně všech devět víkendových závodů. Ty se snaží zasněžovat děly, sníh i převáží.

„Situace není dobrá, vysoké teploty a déšť ničí zásoby přírodního i technického sněhu. My se ale nevzdáváme, denně na tratích pracují desítky lidí. Děláme, co můžeme, aby se 53. ročník uskutečnil,“ popsal předseda Ski Klubu Jizerská padesátka Martin Koucký. Realizační tým stále věří, že v úterý začne na horách sněžit a teplota spadne pod bod mrazu.

Rozhodnou se ve čtvrtek

Definitivní rozhodnutí o podobě závodu padne ve čtvrtek, tedy pouhý den před akcí. „Vše je závislé na počtu srážek a na množství sněžení, které má do Jizerek přijít v úterý. Vývoj počasí budeme i nadále sledovat. Finální stanovisko padne do čtvrteční 17. hodiny,“ upřesnil Koucký. Zatím ale i na vrcholcích Jizerských hor prší a organizátoři mají problém vyrábět i umělý sníh. I jeho zásoby se vlivem teplot tenčí.

Závody se jedou jako memoriál obětí tragického konce Expedice Peru, při níž v roce 1970 zemřelo všech patnáct horolezců, kteří se v rámci přípravy na expedici účastnili Jizerské 50. Letos tedy uběhne přesně 50 let od tragické události. A to je pro organizátory velká výzva k tomu, aby se 53. ročník uskutečnil. „I kvůli jejich památce chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom vzpomínku na ně uctili při závodě, který tak milovali,“ doplnil Koucký.

Podle aktuální situace s přihlédnutím na další předpověď počasí se organizátoři rozhodli připravit závodníkům kratší okruhy. Ty se nejvíce dotknou účastníků od druhé vlny hlavního závodu. „V pondělí jsme všem přihlášeným na padesátikilometrový závod zaslali e-mail s rezervací bloku, ve kterém vyrazí na trať. Bloků bude celkem jedenáct, startovat začnou od pátečního večera a zařadí se do programu mezi ostatní závody. Poslední blok je v plánu v neděli v podvečer. Každý si bude moci vybrat čas, který mu nejvíce vyhovuje,“ vysvětlil Koucký.

Někteří volají po zrušení

Podle některých účastníků by se ale závody v případě nedostatku sněhu měly spíše zrušit. „Pojede se stůj co stůj, třeba i na trávě nebo na pět kilometrů, jen aby se nemuselo vracet startovné, které se zvýšilo jen a právě z důvodu pojištění proti nedostatku sněhu?“ ptal se třeba Jiří Blažek.

„Okruhy jsou na nic, zbytečně vyhozené peníze, to bude drahá dovolená. To raději udělejte pro elitu a ostatní zrušte. Poslední závodníci pojedou na blátě? Nesmysl,“ doplnil další přihlášený Tomáš Polách.

Většina příznivců legendárního závodu je ale optimistická a organizátorům drží palce. „Jestli se vše podaří uspořádat, tak tu medaili si zaslouží hlavně organizátoři. Už se moc těším, i kdybychom měli vzít běžky kamenky nebo to nést v ruce,“ shrnul Miroslav Paganík.

Pořadatelé se stále nevzdávají ani delších okruhů nebo dokonce zpřístupnění celé 50kilometrové trasy.