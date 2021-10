Samotné bourání vzbudilo velký ohlas na sociálních sítích a rozdělilo společnost na dva tábory. Řadě lidí se nelíbí kompletní demolice a narušení tradičního místa. „Že se bude chata bourat, jsem se dozvěděla ze sociálních sítí. Je mi to líto. Mám s ní spojeno spoustu zážitků z dětství. Jezdili jsme tam na běžkách. Mívali tam skvělý borůvkový koláč a knedlíky. Tohle místo mi bude chybět,“ svěřila se Zuzana Kolářová.

Aktuálně začalo její bourání, zůstane jen nově zrekonstruovaná terasa. Na stejném půdorysu by měl vzniknout nový wellness hotel. „Podobu prvních pohledů zvenku jsem viděl, bude to jiný typ stavby než současná, ale také jiný typ než avizovaná vizualizace z minulých let,“ řekl hejnický starosta Jaroslav Demčák. První chata tady byla postavena již v roce 1841. Původní chata však vyhořela v roce 1932, ta dnešní pocházela z roku 1935. „Původní plány, jak tam udělat nevkusné monstrum, se naštěstí trochu změnily,“ dodal starosta.

