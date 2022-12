Skiaréna Jizerky připravila letos novinky hlavně pro děti. Došlo k úpravám v Dětském hřišti na Tanvaldském Špičáku II. Pro větší bezpečnost dětí při výuce lyžování byl přemístěn dětský vlek z dojezdu Slalomáku a Zalomené sjezdovky mezi lanovku Špičák 2 a vlek Zalomený. „Dětský vlek nově vede přímo podél vleku Zalomený. Pro bezproblémový přístup do dětského hřiště byl dále posunut také nástup na vlek,“ poznamenal Bažant.

Lyžaři sjíždějící sjezdovku Zalomenou či Slalomák se mohou těšit na široký dojezd až k vleku nebo lanovce bez nebezpečí kolize se začínajícími lyžaři. Novinkou je také nový 50 metrů dlouhý pojízdný koberec. V dětském hřišti budou nově k dispozici dva koberce o délkách 50 a 30 metrů. Přímo u Dětského hřiště přibude i nové občerstvení.

Více sněhu bez sněžení

Tanvaldský Špičák by měl nabídnout vylepšené sněhové podmínky. Společnost zde investovala do zvýšení kapacity zasněžovacího systému. Přibyla nová děla a nové rozvody vody a elektřiny na sjezdovkách a byl posílen výkon samotné čerpací stanice. Na Severák byla letos pořízena nová rolba na úpravu sjezdových tratí.

Všechny tři areály Skiarény Jizerky, tedy Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov, jsou propojené společným odbavovacím systémem, tedy skipasem a skibusem. Skiaréna nabízí celkem 17 kilometrů sjezdovek.

Lyžování se zdražuje. Dospělého v nadcházející hlavní sezoně vyjde celodenní skipas na 990 korun. V sezoně 2020/2021 to bylo 670, za dva roky tedy skipas podražil o třicet procent. Nejlevněji vyjde skipas pro dítě ve věku do 6 let. Rodiče za něj zaplatí 460 korun.

Jizerská magistrála

Někdo chce v Bedřichově lyžovat, jiný rád vyrazí na běžky. Vše tohle najdou zájemci v Bedřichově, kde najdou jak sjezdovky, tak nástup na běžecké tratě Jizerské magistrály.

Už v pátek nad ránem upravily rolby obecně prospěšné společnosti Jizerská, která se stará o provoz magistrály, malý okruh kolem Bedřichova. V sobotu 10. prosince bude po domluvě se státním podnikem Lesy ČR upravena zásadní část magistrály. Na tratích ale pozor, lesníci tu ještě pracují. „Mezi Gregorovým křížem a Šámalovou chatou prosíme návštěvníky o ohleduplnost vůči technice, stále probíhá hospodářská činnost,“ sdělil ředitel Jizerské Martin Kunc.

Milovníci bílé stopy jsou již netrpěliví, po tratích se už prohání. „Samozřejmě to bude na upravené trati lepší, už ale nějaký sníh je, nemohli jsme odolat,“ poznamenal mladý pár z Jablonce.

Ostatně, zájemcům o příjemnější cestování na Maliník, tedy hlavní nástupní místo na magistrále v Bedřichově, přibyla nová otočka autobusu přímo v místě. Autobusová linka číslo 101 z Jablonce bude nyní zajíždět až k otočce na Maliníku, u stadionu v Bedřichově bude i nadále končit linka MHD Liberec číslo 18, což tomuto exponovanému místu pomůže.

Dobrou zprávou je i to, že parkování v Bedřichově na sezonu nezdraží. „Náklady se nám navýšily jen mírně, takže nemáme důvod přitěžovat turistům,“ sdělil starosta obce Petr Holub.

V sobotu 10. prosince ráno budou upraveny tyto tratě Jizerské magistrály:

Z Bedřichova Magentový okruh: Bedřichov, stadion – Nová Louka – Hřebínek – Bílé buky – Kristiánov – Nová Louka – Bedřichov.

Z Bedřichova: Kristiánov – Rozmezí – Knajpa – Kasárenská – Soušská silnice – Smědava – Knížecí – směr Václavikova studánka – Vlašský hřeben – U bunkru – Jizerka, Mořina – Promenádní k bufetu – Hraniční – Soušská silnice – Smědava – Soušská silnice – Josefův Důl, Peklo – Protržená přehrada – směr Mariánská Hora