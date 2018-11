Jizerskou 50 zahájí dětské závody

Bedřichov – Jen pár stovek metrů od startu do cíle budou muset zdolat nejmenší běžkaři na slavné Jizerské 50. Její program totiž již po dvacáté páté odstartují dětské závody.

ČEZ Jizerská padesátka 2018.Foto: Deník/Lenka Klimentová

Dětské závody Mini Jizerské jsou na programu v pátek 8. února od 10 hodin a jsou rozděleny podle věku do pěti kategorií. V každé kategorii se dočkají tři nejlepší chlapci a dívky slavnostního vyhlášení a věcných cen přímo na bedřichovském stadionu. On-line registrace na dětské závody stojí 150 korun, a to do konce kalendářního roku. Po Novém roce se cena zvyšuje na 200 korun.