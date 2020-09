I když se teploty o víkendu hodně přiblížily letním hodnotám, na libereckém koupališti Vápenka, kde měla v sobotu 12. září odpoledne setkání s voliči Česká strana sociálně demokratická, to lidi netáhlo.

Zdroj: Deník„Nejen naši, ale lidé obecně se bojí koronaviru,“ zhodnotil nízkou účast lídr krajské kandidátky Josef jadrný. O moc více lidí proto podle něj nepřišlo ani na první část kampaně, která se konala v rámci vojenské připomínky konce 2. světové války ve Vesci. „Myslím, že v současné době není jiné téma a lidé už nemají na nic jiného kapacitu ani náladu,“ podpořil ho v argumentu předseda krajské organizace Jan Mečl, který do krajských voleb kandiduje z druhé pozice. Koronavirus má podle Jadrného vliv i na podobě kampaně, kterou strana vede v duchu úspor. A tak zatímco ve Vesci mohli příchozí kromě volebních letáků sledovat i dobové tanky, Vápenka jim nabídla „jen“ vstup do bazénu, vuřty na opékání a soutěž v hodu pivním sudem.

Reakce voličů

Voliči ovšem skromné tažení strany do krajských zastupitelstev příliš neocenili. „Je to chudší, dřív tady bylo víc atrakcí pro děti,“ zhodnotila mladá žena, která prý na akci chodí pokaždé. Na otázku, zda má podoba kampaně vliv na její rozhodování, odpověděla záporně. Podle čeho tedy vybírá? „Nedokážu říct,“ zněla odpověď. „Politici stejně jen slibují a skutek utek,“ dodala.

Podoba kampaně neovlivní ani další oslovenou ženu. „Já už mám vybráno, volím spíš podle lidí, které aspoň trochu znám, než podle lídrů,“ odpověděla.

I když podle svých slov politiku příliš neřeší, změn v kraji si všímá. „Určitě jsou znát velké změny k dobrému, hodně se zlepšily podmínky v dopravě, jsou lepší autobusy, celkově z toho mám dobrý pocit. Můžu to říct, protože v dopravě pracuji,“ dodala.

Volební průzkum



Podle nejnovějších průzkumů agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi by ČSSD, v jejímž čele stojí ministr vnitra Jana Hamáček, mohla v Libereckém kraji získat 8 % hlasů. Podobný výsledek (8,04 %) získala i při posledních krajských volbách, což jí nakonec vyneslo celkem čtyři mandáty a křeslo náměstka pro sociální oblast (Pavel Svoboda) v krajské koalici. Stejného výsledku (8 %) by dosáhla i koalice Společně pro LK (KDU-ČSL a TOP 09). Podle průzkumu vede ANO s 29 %, druzí jsou Starostové pro LK s 22 %. Shodně 16,5 % dosahují Piráti a ODS, SPD je na 7 %. Pětiprocentní hranici by překročila i Demokratická strana zelených a koalice ProKRAJinu, Zelení a LES.

Špatné zkušenosti má naopak se sociální sférou, i když uznává, že jde někdy o věci, které kraj ovlivnit nemůže. „Třeba moje kamarádka měla příspěvek na invalidní dítě, když se jí narodilo další, tak jí peníze sebrali, to přeci není spravedlivé. Z mého pohledu se zhoršila i dostupnost péče o zdravotně postižené děti,“ zmínila.

Když se do připravené soutěže nehrnuli příchozí, ujal se hodu sudem sám kandidát na hejtmana Josef Jadrný. Jak odhaduje volební výsledek své strany? „Je to úplně jednoduché. Všechno, co je nad pět procent, bude úspěch, všechno pod pět neúspěch,“ připomněl pomyslnou hranici do „klubu vyvolených“.

Chtějí do koalice

„Do krajského zastupitelstva bychom se dostat chtěli a rádi bychom byli součástí koalice. To chce každý,“ dodal Jadrný, který už jedno období v krajském zastupitelstvu působil.

Změnu dresu ze zeleného na oranžový označil za restart. Svůj i sociální demokracie, která se po svém působení ve vedení kraje před osmi lety netěší zrovna dobré pověsti. Právě z této doby se táhnou i problémy s autobusovou dopravou. „Jsem si toho vědom. Zřejmě i proto ČSSD hledala lidi, kteří nejsou zatížení minulostí,“ tvrdí. „Myslíme si, že do politického spektra středolevá strana patří, a pokud se bude chovat mravně, rozumně a bude reagovat na potřeby lidí, měla by tam mít své místo,“ neodpustil si politickou rétoriku Jadrný.

Pro jeho výběr do čela kandidátky prý mimo jiné mluvily i vodohospodářské projekty, na kterých spolupracuje v rámci spolku Naše Ralsko s Technickou univerzitou v Liberci i odborníky z Univerzity Karlovy. „Začínáme dělat na projektu zavodňování povodí Ploučnice, kde bychom chtěli obnovit asi 45 bývalých rybníků. A nejde jen o ně, ale i vybudování tůní a mokřadů v jejich okolí, aby se zadržovala voda v krajině,“ popsal krajský lídr jednu ze svých priorit.