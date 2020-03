V Harrachově stále probíhají práce v rámci akce Projekt Harrachov. V lednu byly spuštěny dva můstky: K-40 a K-70. O provedených pracích a o plánech do budoucna hovořil Josef Slavík, předseda Lyžařského a turistického Bucharova klubu, ale i spolumajitel zdejšího Ski Muzea. Spolu s bratrem Stanislavem se snaží o návrat mistrovství světa a mezinárodních závodů do Harrachova.„Nově spuštěné skokanské můstky umožňují tréninky pro děti a mládež. Formu v Harrachově rovněž vylaďují starší skokani, kteří potřebují klidné tréninkové jednotky,“ popsal Josef Slavík.

Skoky v Harrachově byly skvělé události. Jaké máte vzpomínky na soutěže, které se tam odehrály?

V roce 1980 byly první lety na lyžích. V tu dobu jsme ještě s bratrem závodili, ale už jsme také jako technici pomáhali připravovat můstek. Výborná parta byla i na Mistrovství světa (MS) v letech v roce 1983, kde jsme byli taky jako technici. Táta dělal velitele techniků a strýc velitele můstku. V roce 1996 dělal strejda ředitele závodu a poprvé velitele můstku. Od roku 1999 dělám pravidelně ředitele závodu na SP i MS, střídáme se s bráchou. Bylo to spoustu práce, nervů, problémů, ale také mnoho úspěchů a radosti ze společné práce. Už se těším na další závody.

Co se stalo, že jsou můstky v Harrachově v tak špatném stavu?

Neinvestovalo se, neprováděly se opravy a můstky se nechaly zchátrat.

Byly zprovozněny můstky K-70 a K-40. Co přineslo českým skokům fungování těchto můstků?

Skokani a kombinaci mohou pravidelně trénovat, zlepšuje se jejich výkonnost a hlavně pokračují aktivně ve svém sportu.

Mnoho klubů trénuje v současné době v Harrachově. Jaké jsou jejich názory na to, jak to tam vypadá?

Kluby jsou rády za to, že mohou trénovat v ČR, nemusejí jezdit do zahraničí a jsem přesvědčen, že s přípravou a úpravou můstků jsou všichni spokojeni.

Jaké máte sny týkající se skokanských můstků a skoků v Harrachově?

Samozřejmě současné opravy jsou jen provizorium na zchátralých můstcích. Jedná se o to, aby se tak dva roky mohlo na můstcích skákat, než se úplně rozpadnou. Pak čeká celý areál rozsáhlá rekonstrukce financovaná ze státních prostředků. Cílem a nejen snem je vybudování světově jednoho z nejlepších a komplexních středisek klasického lyžování, kde se bude pravidelně pořádat Mistrovství světa na všech úrovních.

Lidé vkládají hodně úsilí, aby mohl areál středních skokanských můstků fungovat. Jak vypadá takový běžný den fungování například můstku K-70?

Musí se vyházet napadaný sníh z nájezdů, vyfrézovat stopa, v lepším případě pouze vymést sníh ze stopy. Dále ušlapat oba dopady můstků, při větším spadu sněhu natahat lana, připojit rolbu, upravit rolbou dopad a dojezd, odpojit, pomocí fošen nechat přejet rolbu do areálu, dát větvičky, odstranit zábrany. Několikahodinová práce pro 4-6-8 lidí podle počasí.

Spousta turistů teď přijíždí do Harrachova. Jak oni ocení to, co na místě najdou?

Turisté se o skoky zajímají, diví se, proč jsou můstky v takovém stavu. Nyní, kdy se zprovoznily provizorně aspoň dva můstky, chodí se dívat a mají o skoky zájem.

Zvýšený zájem médií znamená, že si více lidí zapamatuje Harrachov. Je větší pravděpodobnost, že kopce navštíví?

Harrachov má tři dominanty. Mumlavský vodopád, který tu byl, je a bude, sklárnu, která je nejstarší fungující sklárnou na světě a můstky. Kvůli tomu lidi do Harrachova jezdí. Zvýšený zájem medií znamená i zvýšený zájem o Harrachov a můstky. Je to nejlepší propagace Harrachova, regionu i celé České republiky.

Brzy to bude 100 let od prvního skoku na Čertově hoře. Jak vypadá provoz celé skokanské základny v porovnání s tím, co bylo kdysi?

Před sto lety se zásluhou hoteliéra Erlebacha začalo skákat na Čertově hoře. Sport byl v plenkách, všichni skokani si můstky sami upravovali, skoky byly se spoustou pádů, mohl si skočit prakticky každý. Postupně se technika zlepšovala, lepší vybavení, úprava, bezpečnost. Dnes je skok profesionálním sportem pro nejlepší závodníky. Můstky jsou technicky výborné, výborně upravené, bezpečnost závodníků maximální. Ale přes to skokanů ubylo, je více možností pro sportování a aktivitu mládeže. Globálně ubývá sněhu a tak se skáče jen ve střediscích, kde sníh je a jsou podmínky. V tom Harrachov nemá konkurenci, podmínky jsou zde nejlepší.

Stále je potřeba hodně práce, aby všechny můstky měli opět svou jedinečnou záři. Jak vnímá FIS rekonstrukci areálu pro pořádání závodů?

Současná oprava můstků je jen provizorium, ale rozhýbalo to dění ve skokanské komunitě. Zprovoznění můstků by nebylo možné bez podpory nadšenců, ale hlavně bez finanční podpory Svazu lyžařů ČR a také Města a Kraje. Ale takto se dají můstky provozovat 2 roky, než se úplně rozpadnou. Proto je nutné rychle vysoutěžit projekty, získat finance na celkovou rekonstrukci. FIS toto plně podporuje, neustále žádá o návrat Harrachova do kolotoče Světových pohárů, protože si je vědoma, že Harrachov má jedinečné podmínky, velký potenciál, tradici a hlavně nadšení místních pro pořádání vrcholných soutěží.

Vy jste spolu s bratrem Stanislavem i spolumajitelem harrachovského Ski Musea. Kde vaše museum návštěvníci najdou?

Museum se nachází v budově autobusového nádraží v Harrachově. Tento objekt jsme si pronajali od Města a v letech 2015 až 2017 jsme zde vestavěli tři patra, ve kterých se expozice nachází. Je zde vystaveno dnes již téměř 10 tisíc exponátů z historie lyžování a lyžařských závodů nejen z Harrachova. Je zde zmapován vývoj lyžařských závodů od roku 1908 až po současnost včetně téměř 40 závodů Světových pohárů, které se v Harrachově uskutečnili.

Co vše je v museu k vidění?

V suterénu musea je výstava lyží, zejména skokaček z celého světa, společně s běžkami je zde přes 350 párů lyží. A rovněž vývoj vázání, bot, kombinéz, techniky lyžování a podobně. Mladé návštěvníky zaujme expozice výroby lyží z počátku 20. století včetně truhlářské dílny. V tomto patře se nachází též výstava rychlostního lyžování s českých rekordmanem Radkem Čermákem. V horních prostorách jsou expozice nejúspěšnějších závodníků od předválečných mistrů až po éru Pavla Ploce po současnost. Zajímavá je výstava cen vynikajících závodníků éry „Remsa boys“ a též party trenéra Dalibora Motejlka. Tuto část musea doplňuje historie a vývoj konstrukcí a projektování můstků.

Co dalšího u vás návštěvníci najdou?

Dalším tematickým okruhem je výstava nejstarších lyží včetně vývoje vázání a obuvi. Nejstarší exponáty jsou více než 130 roků staré. Ale nejen lyže, ale i velmi krásné historické saně je zde možné vidět- V museu se též nachází unikátní sbírka lyžařských odznaků a historických vosků. Jedná se o největší sbírku těchto odznaků v ČR, kterou shromáždil Stanislav Slavík. V nejvyšším patře se nachází retro obchod se sportovními potřebami a dětmi obdivovaný Krakonoš s čerticí.

Pokud se nepletu, jde o vaší soukromou sbírku?

Kde jste k těmto unikátním kouskům přišel? Jak jsem uvedl výše, většina exponátů pochází ze sbírek bratra Stanislava. Další předměty jsou buď zapůjčeny nebo věnovány bývalými závodníky. Mnoho věcí je z pozůstalostí. Společně s bratrem jsme navštívili mnoho lyžařských klubů a přátel i v zahraničí, kde jsme exponáty též získali.

Od kdy muzeum funguje a kdo přišel s nápadem otevřít takovou expozici?

Museum funguje od září 2017, kdy bylo slavnostní otevření, kterého se zúčastnilo mnoho legend a lyžařských odborníků z Česka, Slovenska, Polska, Německa i Norska. S nápadem otevřít expozici přišel bratr Stanislav, který mě přesvědčil a společně za pomoci rodiny a několika přátel jsme zde dva a půl roku stavěli a připravovali expozici.

Může přispět veřejnost do vaší sbírky?

Samozřejmě. Pokud někdo vlastní zajímavé věci z historie lyžování a zimních sportů, rádi je v našem museu vystavíme.

Josef SLAVÍK

• Spoluzakladatel Lyžařského a turistického Buchartova klubu, který se stará o areál skokanských můstků v Harrachově. Na jeho provoz a opravy můžete přispět na účet veřejné sbírky 5703386379/0800

• Spolumajitel Ski Musea Harrachov. Více informací naleznete na skimuzeum.cz a harrachovskijumping.cz.

Pawel Skorb, Josef Slavík ml.