RALSKO, PLOUŽNICE - Již téměř šest let bydlí Josef Mužík v obci Ploužnice nedaleko Mimoně. Kromě Štěchovic pracuje hledač pokladů také na Českolipsku.

Josef Mužík při průzkumu terénu nedaleko obcí Milbortice a Verneřice na Českolipsku. Najde zde zmizelé americké piloty z druhé světové války? | Foto: DENÍK/Petr Jeník

Štěchovický poklad hledá už od roku 1991. Ještě před Štěchovicemi však pátral také v severních Čechách na zámku Sychrov, kde hledal takzvané Rohanovo zlato, které zde ředitel drážďanské banky, hrabě Rohan, údajně ukryl před bombardováním Drážďan za druhé světové války. V průběhu devadesátých let se Mužík do severních Čech často vracel objasňovat i další záhady.

V Jablonném v Podještědí pomáhal vypátrat ukryté sakrální předměty přivezené a ukryté zde Němci před drážďanským bombardováním.

Stejně jako na Sychrově tak i v Jablonném práce na objasnění záhad stále pokračují. „S dílčími výsledky pátrání, kterých jsme zde dosáhli, se nemohu smířit a budeme pokračovat, dokud záhady nevyřešíme úplně,“ řekl Josef Mužík.

Svůj zájem soustřeďuje Josef Mužík také do Brené u Zákup na Českolipsku, kde pátrá po dvou německých nákladních autech s bednami plnými tajemství z druhé světové války. Stejně tak Němci ukryli bedny u zámečku nedaleko obce Holany na Českolipsku, a i po těch Mužík stále pátrá.

Největší současnou akcí po Štěchovicích je však pro světoznámého hledače pokladů pátrání po ukrytých bednách ve starých uhelných dolech mezi obcemi Melbortice, Verneřice a Valkeřice také na Českolipsku.

Při pátrání po těchto bednách narazil Mužík na záhadu sestřeleného amerického letadla a zmizelých amerických letců. „Americké letadlo spadlo nedaleko Verneřic v blízkosti místa, které místní nazývali U Křížku. Je záhadou, kam letadlo Němci ukryli. Německý letoun, který při souboji také spadl, zůstal v lese ještě dlouho po válce,“ dělí se Josef Mužík o své poznatky.

Podle výpovědí svědků události, přežil sestřelení letadla minimálně jeden z amerických letců, kterého Němci zajali a ve sklepeních pod verneřickou poštou umučili k smrti. Jeho ostatky pak ukryli na místním hřbitově.

V nejbližších dnech se ostatky Josef Mužík pokusí odkrýt. „Osud ostatních letců z amerického letounu je nejistý, ovšem svědectví vypovídá o tom, že havárii nepřežili a jejich ostatky zahrabali Němci nedaleko od místa havárie,“ říká. „Tuto lokalitu také známe a hned jak počasí dovolí, chystáme se i ji prozkoumat,“ dodává na konec.

Všechny průzkumy a hledání zatím přišly Josefa Mužíka na téměř patnáct milionů korun, které získal z prodeje domu, prodeje podílů ve společnosti, z peněz po rodičích a částečně také od sponzorů.