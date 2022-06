Pohled to je vskutku nevábný. Ani by tak nevadila rozpadající se budova někdejší továrny jako spíš smetiště kolem budov. Desítky vraků osobních automobilů, dodávek, stavebních strojů stojí jen kousek od relativně provozuschopných nákladních aut. Mezi tím hromady železného šrotu, ale i celé motory vytažené z vraků. To vše skoro na dohled od skiareálu Bukovka.

Na hranici pozemku je obří spáleniště, v němž se nacházejí třeba i pružiny z matrací, o kus vedle hromada kamení a sloupů elektrického vedení. Jen pár metrů od této skládky teče řeka Kamenice.

„Je to ostuda. I když to je na soukromém pozemku, někdo by s tím měl něco dělat. Kousek od areálu je sjezdovka, turisté jen s úžasem hledí, co je možné,“ popsal jeden z místních obyvatel.

Jiní ale majitele areálu hájí. „Když potřebuji nějaký náhradní díl nebo kámen či cihlu, jdu za majitelem. To samé mnoho lidí z obce. Myslím si, že za stížnostmi jsou spíše turisté,“ popsal asi padesátiletý muž žijící nedaleko areálu.

Věc řeší úředníci oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. Obec na majitele areálu, Jana Blaška, ale nedosáhne. „Lidé si stěžují, snažíme se věc řešit. Ale jsme malá obec, tak jen předáváme informace vyšším úřadům. Ten stav je opravdu žalostný,“ přiblížil starosta horské obce Jiří Slanař.

Jablonecký magistrát se stavem areálu zabývá dlouhodobě. Řeší danou věc z hlediska zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Jenže zatím ani tito úředníci nepochodili.

„Úředníci provedli kontrolu a z předložených dokladů, které si vyžádali, nezjistili porušení zmíněných právních předpisů. Správní orgán celou věc i nadále sleduje a v dohledné době kontrolu na místě zopakuje,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Podle úředníků je možné celou záležitost řešit též podle zákona o obcích, konkrétně dle pasáže: „fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce“.

„Zákon neporušuji“

Majitelem areálu je podle katastru nemovitostí místní podnikatel Jan Blaško. Hájí se tím, že prý nedělá nic protiprávního. „V areálu je zaparkováno několik desítek vozidel, z toho mnohé na náhradní díly. Žádná kontrola mi nikdy nedokázala nějaké překročení zákona,“ popsal Blaško.

Podle jeho slov je za mnoha stížnostmi investiční skupina Canicula Invest manažera Zdeňka Kubáta, která zde realizuje svůj projekt. „Přestavují tady jinou bývalou továrničku na apartmány. Věřím, že jejich majitelům se nebude líbit, že mají kousek od svého luxusu můj areál, a proto se investor snaží, aby zanikl. Ale znovu říkám, žádný zákon neporušuji,“ dodal Blaško.

Proti nařčení se developer, který realizuje projekt Kamenická huť nedaleko problémového areálu, ohradil. „Ten stav mi samozřejmě vadí, vždy když jedu kolem. Ale abychom posílali nějaká udání na úřady, to tedy ne,“ sdělil zástupce developera Zbyněk Miklík.

Jak řekl deníku E15 Zdeněk Kubát už v roce 2020, jeho společnost získala dva areály v samotném centru obce. „Snaha je zachovat co nejvíce industriální charakter původních objektů, který je typický pro obec i celý region. Zároveň nabídneme tři desítky moderních apartmánů a několik rodinných domů,“ upřesnil Kubát.