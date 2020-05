Loni v listopadu slavila Američkanka Mimi Fronczak Rogers 25 let života v Česku. „A v Loužnici bydlím déle než kdekoliv jinde. Považuji Českou republiku za druhý domov. Zřejmě i poslední,“ usmívá se sympatická žena, která miluje muziku, umění a provozuje knihovnu. Současně také překládá. V rozhovoru pro Jablonecký deník například prozradila, že byla ohromena, jak si v době pandemie koronaviru dokáží Češi navzájem pomáhat.

Pocházíte z USA, odkud konkrétně?

Narodila jsem se v Chicagu. Po vysoké škole jsem se přestěhovala do New Yorku, kde jsem žila a pracovala do roku 1994. V listopadu 1994 jsme přijeli do Prahy na jeden rok. A zůstali jsme.

Jaký byl život v Chicagu?

Chicago je skvělé město, s živou kulturní scénou a špičkovou architekturou. Mimochodem, je tam hodně lidí s českými a slovenskými kořeny. Ráda se tam vracím navštívit rodinu a přátele. Velký kus mého srdce zůstává tam.

Jakou jste měla v USA práci?

Po studiu dějin umění jsem několik let pracovala v galeriích v New Yorku. Měla jsem moc ráda aspekty práce v galerii, ale nelíbily se mi některé stránky art byznysu. Právě když jsem uvažovala nad odchodem, kamarádka mi nabídla práci jako korektorka v reklamní agentuře. Pracovala jsem pak na volné noze v několika reklamních agenturách i redakcích, pokračovala ve studiu, tentokrát fotografie, a pracovala jako archivářka a fotografka pro jednoho umělce. Naposledy jsem v Chicagu pracovala jako jazyková redaktorka časopisu o výpočetní technice. To sice nebyla moje parketa, ale hodně jsem se tam naučila o redigování a chodu redakce.

Máte dva syny, oba se narodili v Česku. Jak k tomu došlo?

Prahu jsem navštívila poprvé v roce 1993 na svatební cestě. Chtěli jsem vidět dopady sametové revoluce, chtěli jsme vidět zemi, kde zvolili dramatika prezidentem. Jak mé příjmení napovídá, mám kořeny ve střední Evropě, z otcovy strany mám kořeny v Polsku. Chtěla jsem poznat celou střední Evropu, ale nakonec jsme se tak zamilovali do Prahy, že jsme strávili celý náš čas tam. Několik měsíců po návratu z Česka do New Yorku, jsme se rozhodli si udělat pauzu od New Yorku a odjeli do Prahy na celý rok. Když se narodil první syn, velmi předčasně, pracovala jsem pro anglický týdeník The Prague Post. Kvůli jeho zdraví se vše změnilo. Nemohli jsme ani přemýšlet nad stěhováním zpátky do USA. Měl tady špičkovou zdravotní péči.

Pak jste se tedy přestěhovala do malé české vesničky Loužnice na Jablonecku. Jak k tomu došlo?

Během těch tří měsíců když synek ležel na JIPce v podolské Porodnici, jsme tam chodívali kolem realitní kanceláře s inzerátem na vilu v Loužnici. Bylo tam napsané, že ta vesnička je v klidném a čistém prostředí obklopena lesy. Syn byl několik týdnů na ventilátoru a měl slabé plíce, tak už jsme věděli, že opustíme město. Inzerát nás nalákal. Už před příjezdem do samotné Loužnice jsem se zamilovala do místní krajiny. Miluji ji dodnes.

Pokud vím, rychle jste se zapojila do místního života a otevřela jste knihovničku Blue Owl (Modrá sova). Proč zrovna takový název?

Nápad anglické knihovny Blue Owl vznikla po skončení novin The Prague Post v roce 2013. Začala jsem pracovat jako překladatelka na volné noze a také učila angličtinu, ve dvou školách i soukromě doma. Se skončením práce pro noviny jsem začala s rodinou přemýšlet o založení knihovny a jazykového centra, původně spojený s antikvariátem anglických knih. Název byl původem rodinný vtip. Při přestavbě jsme u večeře diskutovali jak se ten domek bude jmenovat. Mladší syn ve svém lakonickém stylu řekl, „nazveme to Bob“. Od té chvíle jsme všichni domu říkali Bob.

To stále ale není Blue Owl…

Jednu noc mě napadlo, že budoucí knihovna bude jmenovat Blue Owl, pak někdo k tomu dodal Bohemia. Modrá sova je neziskovka.

Co se v knihovničce konává?

Mění se to s časem a neustále se to vyvíjí. Začalo jako klasická knihovna půjčující anglické knížky dětem s letním čtenářským programem. Taky jsme nabídli místním dětem pomoc s domácími úkoly z angličtiny a doučování. Také jsme fungovali první rok jako místní komunitní centrum.

To ale není vše, že?

První tři roky jsme pořádali každou sobotu dopolední akce na nějaké určité téma. Knihovna se stala místním organizátorem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Hlavní přeměna v prvním roce byla v nabídce skupinových lekcí.

Byl o to zájem?

Velký zájem! Přes týden máme průměrně čtyři skupinové hodiny angličtiny denně. Loni prodělala Modrá sova velké změny, knihovna se přestěhovala do větší místnosti v našem rodinném domě a k tomu jsem měla nehodu při vyvenčení psa, což znamenalo operaci ramene. Od záři 2019 je Blue Owl opět v akci — aspoň byla do poloviny března…

Co tam plánujete do budoucna?

Od přemístění knihovny byly akce nepravidelné, ale to se v budoucnu, doufejme, změní. Loni jsme se poprvé se skupinou dětí učili anglické koledy a zpívali jsme na vánoční besídce v Loužnici. Letos jsem měla v plánu letní příměstský tábor s angličtinou, ale to se odloží na příští rok.

Knihovna funguje i jako správce archivů novin The Prague Post. Využíváte ho nějak?

Máme v plánu dlouhodobý projekt digitalizace papírového archivu. Ten představuje bohatou historie porevolučního Česka a střední Evropy v anglickém jazyce. Bohužel ty dějiny nejsou současně přístupné veřejnosti na internetu, jen vysloveně u nás v knihovně.

Ale určitě vás knihovnička neživí, jste překladatelkou. Co hlavně překládáte? Je dnes o překladatelské služby zájem?

Mám velké štěstí, že většina mých zakázek ladí s mými osobními zájmy. Hlavně překládám katalogy k výstavám českých umělců, knihy o architektuře a památkách. S radostí jsem přeložila knihu Loužnických pohádek napsanou a ilustrovanou sousedkou Janou Matěáskovou. Řekla bych, že zájem o překladatelské služby rodilých mluvčích stále je.

Před dvěma lety jste na Jablonecko přivezla americkou bluesgrassovou kapelu Henhouse Prowlers. To se seběhlo jak?

V roce 2017 hrála kapela Henhouse Prowlers z Chicaga v Jablonci. Po koncertě jsem se klukům představila. Bavili jsme se s kapelníkem a pak se basistou. Dohodli jsme se na setkání s několika místními hudebníky. Bavili jsme se o jejich neziskovce Bluegrass Ambassadors, se kterou cestují po celém světě a pořádají hudební workshopy pro dětí. Na podzim kluci přijeli na jablonecký bluegrassový festival Posvícení v modrém. Využili jsme toho a uspořádali jsme spolu sérii hudebně-anglických workshopů v Železném Brodě i v Modré sově v Loužnici.

S pány z kapely jsem se setkal osobně, zdálo se, že se jim tady líbí. Vrátí se?

Strašně moc se jim tu líbí, a rádi by tu pořádali každoroční sérii workshopů. Domluvila jsem další kolo workshopů, které mělo proběhnout letos v červnu. Musíme to odložit, buď na podzim nebo příští rok.

Již několik týdnů čelí celé lidstvo pandemii koronaviru. Jak vidí rodilá Američanka to, jak se k ní postavili Češi?

Jsem ohromně hrdá na své spoluobčany tady v Čechách. Takové odhodlání vzájemně si pomáhat je pro mne neuvěřitelné. Dobrovolníci šijí roušky doma, firmy a školy rychle inovují ochranné materiály a ventilátory. Pro mne to je až ohromující.

Určitě také sledujete situaci v USA. Jaká je podle vás ve srovnání s Českou republikou?

Bohužel v USA ta opatření přišla se zpožděním a zpočátku polovičatě. Bohudík jsou v Americe na místech guvernérů vynikající lidé. Z první ruky mám pravidelné zprávy od neteře v těžce postiženém městě New Orleans — pracuje něco jako policistka a zároveň zdravotní sestra na JIPce. Slyším, jak nemají v nemocnici dostatek nutných ochranných materiálů pro zdravotníky, kolik policistů je nakažených. Je to šokující a srdcervoucí.

Nestýská se vám po vaší původní domovině? Myslíte, že v Loužnici už zůstanete navždy?

Stýská se mi po rodině, přátelích, i po městech Chicago a New York. Naopak, když jsem zase v USA, netrvá dlouho a začne se mi stýskat po mé druhé domovině. Oba synové se v Česku narodili, a stali se pro mě kořeny země.

Mimi Fronczak ROGERS

Narozena: 1963 v Chicagu

V Loužnici na Jablonecku žije od roku 1998, v Čechách od roku 1994.

Od roku 2015 provozuje knihovnu Blue Owl. Je překladatelkou.