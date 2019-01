Jubileum oslavuje letos i partnerské město

Jablonec n. N. - Letošní rok se v Jablonci nese v duchu tří významných událostí. V roce 2016 si připomínáme 660 let od první zmínky o Jablonci, 150 let od povýšení Jablonce na město a 110 let od doby, kdy se začal používat městský znak a oficiální název Jablonec nad Nisou.

Tänzelfest | Foto: MM Jablonec n. N.

Ovšem i partnerské město Kaufbeuren má bohatou historii. Dokonce ještě fousatější, než je ta Jablonecká. V rámci tradičního Tänzelfestu si totiž připomněli 900 let od svého vzniku. Na oslavách samozřejmě nemohli chybět ani čeští partneři v čele s primátorem Petrem Beitlem. Tanečkové slavnosti, jak můžeme přeložit tuto slavnost, se konají již od 15. století. Jedná se přitom o nejstarší dětské oslavy v Bavorsku. Festival prošel během své existence mnoha proměnami. Nechybí však bohatý průvod v kostýmech, malý tanečníci či obrovský historický trh. „Tänzelfest je jednou z příležitostí jak upevnit přátelské vztahy mezi našimi městy a je dokladem toho, že v minulosti uzavřené partnerství není pouhou formalitou," sdělil k návštěvě Petr Beitl. Oslavy trvaly celý víkend a kromě jabloneckých partnerů do Německa zavítaly i zástupci partnerských měst Kaufbeuren z maďarské Szombathely a italské Ferrary. Každé město se představilo svojí tradiční kulturou. Jablonec reprezentovaly hned dva umělecké soubory. Spolek jabloneckých dam a pánů a Hudba u města Vídně. Kramářské a lidové písně s tanci okořeněnými staropražskými písněmi sklidily u posluchačů obrovský úspěch. U jabloneckého stánku s regionálními potravinami a nápoji tak bylo neustále plno a panovala zde dobrá nálada.

Autor: Jan Žíla