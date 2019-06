Ve sportovním areálu Střelnice probíhají horlivé práce, které musí být hotovy před samotnou nástavbou na objektu zázemí lehkoatletické haly. Také současné přízemí a první patro budovy projdou v rámci projektu stavebními úpravami.

„Vznikne hygienické zázemí včetně oddělených šaten pro chlapce a dívky, klubovny pro judo i cvičební sály a posilovna. Vybudujeme také bezbariérový přístup do všech pater objektu, a to včetně bezbariérového přístupu přes hlavní vchod a recepci v sousedním objektu,“ vypočítal náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Stavba je pro jablonecké judisty opravdu významná. „Je to splněný sen mnoha generací. Vždy jsme chtěli mít vlastní tělocvičnu, o kterou se s nikým nemusíme dělit. Novou arénou ukončíme snažení, které trvalo 60 let, a nyní se budeme moci plně věnovat pouze sportu a výchově mládeže,“ popsal předseda Judo klubu Jablonec Michael Man.

Stavební firma, která vzešla z výběrového řízení, zahájila přípravné práce letos v dubnu. A hned na počátku se vyskytly změny oproti projektové dokumentaci. „Zjistili jsme problémy v založení nosné konstrukce, kterou bude třeba zpevnit. Bude nutné přeložit vodovodní řad, upravit hydroizolaci a změnit vedení dešťové kanalizace,“ sdělil Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby.

Kromě tréninků se v objektu budou moci konat menší soutěže a soustředění. Společně s judisty budou posilovnu, kardio centrum nebo menší tréninkové místnosti využívat také atletické oddíly, školní atletické kluby a městská policie.

Jablonec se snažil uspět se žádostí na projekt Judo arény už v minulosti. Ale až letos na stavbu vysoutěženou za 38 milionů korun získal dotaci 18,8 milionu korun z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Získání dotace nás stálo mnoho času a energie, ale jednoznačně to stálo za to. Až 70 procent členů jabloneckého oddílu juda tvoří děti a mládež do 18 let, kteří tak mohou smysluplně trávit svůj volný čas,“ poznamenal náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Po letech ve vlastním

Členové zapsaného spolku Judo klub Jablonec neměli ve své dlouhé a na úspěchy bohaté historii žádné stabilní zázemí. I nyní trénují ponejvíce v jablonecké sokolovně. „Celých těch 65 let putovali po provizorních prostorách. Vlastní tělocvičnu si bezesporu zaslouží,“ přiblížil primátor Milan Kroupa.

„Jsem ráda, že Jablonec obstál v konkurenci v rámci celé České republiky a dotaci pro projekt získal,“ dodala vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Další peníze bude stát vybavení prostor. „Výběrová řízení na dodavatele vybavení plánujeme vyhlásit na podzim letošního roku,“ upřesnila Iveta Habadová.