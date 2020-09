Pro judisty, seniory zvláště, je nová aréna splněním velkého snu. Jak by ne, vždyť od založení jabloneckého klubu jeho členové pendlovali po městě. „Tělocvičnu jsme za ta léta měli v někdejším zámečku Schlaraffia, skončili jsme v sokolovně,“ zavzpomínal předseda Judo Klubu Jablonec Michael Man.

Výstavba Judo arény ale neznamená, že se sem přesunou i velké jablonecké závody. Byť pojala dvě tatami, nevejde se do ní mnoho diváků. „Budeme tady trénovat a zřejmě pořádat nějaké okresní, oblastní závody. Větší akce budeme nadále pořádat v Městské hale,“ prozradil místopředseda klubu Roman Polák.

Na novou arénu se přijel podívat i olympijský vítěz, mistr světa a Evropy Lukáš Krpálek. „Je to moc pěkná hala. Třeba nás sem vezmou na nějaké soustředění, abych ji více poznal,“ usmál se hrdina mnoha malých kluků i dívek.

Právě na ty teď bude Judo klub Jablonec mířit. Dnes má na 230 členů, převážnou část z toho tvoří děti. Členové klubu ale cítí, že zájem bude stoupat. „Máme teď novou moderní arénu, na to slyší i rodiče. Stávalo se nám, že se přišli s děckem podívat, ale když viděli, v jakých podmínkách sportujeme, odešli a už se nikdy nevrátili. A to je velká škoda. Co když mezi nimi byl i malý Lukáš Krpálek?“ vylíčil Man.

Náročná přestavba zasáhla i stávající přízemí a první patro. V přízemí jsou cvičební sály a posilovny, v prvním patře je nové hygienické zázemí včetně oddělených šaten pro chlapce a dívky, klubovny pro judo nebo prostory pro fyzioterapii, kanceláře nebo kardio centrum.

I do této stavby zasáhla koronavirová krize, naštěstí nijak razantně. „Trochu se nám opozdilo vybavení posilovny a kardio centra. Vše ale nejpozději do konce září zvládneme,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Posilovnu, kardio centrum a menší tréninkové místnosti navíc budou moci využívat i sportovci z jiných oddílů, školy, jablonečtí strážníci, ale i veřejnost.

Do všech pater Judo arény se vstupuje přes hlavní vchod do atletické haly kolem recepce, odkud je zároveň možný bezbariérový přístup pomocí schodišťové plošiny.

Dodavatelská firma se podle jejího zástupce potýkala hned od začátku s nečekanými problémy. Původní strop nad prvním patrem byl staticky nevhodně uložen, stropní panely se musely vybourat. „Museli jsme dodatečně vyztužit také původní ocelovou konstrukci, která vykazovala značné statické vady,“ doplnil jednatel firmy Termil Libor Milota.

Získat dotace na projekt přestavby zázemí lehkoatletické haly na Judo arénu se město snažilo v minulosti už několikrát. Úspěšné bylo až v roce 2018. „Jsem ráda, že Jablonec obstál v konkurenci celé republiky a dotaci získal,“ doplnila vedoucí oddělení dotací magistrátu Iveta Habadová.