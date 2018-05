K mání je už jen devadesát kusů kompostérů

Jablonec n. N. Zájem Jablonečanů o ekologickou likvidaci bioodpadu je veliký. V současné době má jablonecká radnice posledních devadesát kusů k zapůjčení. Během první výzvy přišlo na magistrát celkem 750 požadavků.

Kompostér. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

„Po první vlně zůstalo v zásobě ještě téměř 450 kusů, rozhodli jsme se proto, že ve vydávání kompostérů budeme pokračovat do vyčerpání zásob, a upravili jsme také podmínky,“ konstatuje náměstek primátora Miloš Vele. Z celkového počtu 1200 kusů zbývá posledních 90. V průběhu května rozdají kompostéry všem žadatelům z první vlny, v červnu zase těm, kteří se přihlásili do druhé výzvy. Výdejním místem je areál teplárny na Brandlu, kde jsou kompostéry uskladněny. Po uplynutí doby udržitelnosti dotačního projektu, to je do roku 2023, přejdou kompostéry do vlastnictví žadatelů.