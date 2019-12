Děti na tyto nezaviněné věci doplácejí mimo jiné tím, že si nemohou dovolit ani to základní – teplé jídlo ve škole, často jediné za den. Příjem některých samoživitelů není nafukovací a po odečtení nezbytných nákladů na bydlení a dopravu zbývají položky, které je nutno škrtnout. Pětistovka za obědy ve školní jídelně pro jedno dítě patří často mezi to první.

I když tento deficit částečně hradí evropský zdroj peněz, z něhož školy mohou pro své žáky čerpat peníze prostřednictvím kraje, a stejnou pomoc nabízí i nadace Women for Women z projektu Obědy pro děti, stále se najdou ty, které z nějakého důvodu nedosáhnou ani na to. Například proto, že se rodina dostala do problémů poté, co byly žádosti na rok uzavřeny, nebo je jedno z dětí v mateřské škole, což zmíněná nadace nehradí.

Právě v těchto případech pomáhá Kabelkový bazar Deníku, kam lidé darují a jiní v něm zase nakupují kabelky „z druhé ruky“. A přestože se prodávají za symbolickou cenu 25 korun, což je průměrná cena jednoho školního oběda, vydělaly už „kabelky“ za šest let svého trvání na 10 tisíc obědů!



Tolik představuje částka 249 tisíc korun, kterou vynesly všechny ročníky, včetně letošního. Získané peníze jdou na konto projektu Obědy pro děti, který je na základě pečlivě studovaných žádostí rozděluje zpátky do Libereckého kraje.

V případech, kdy se rodina dostane do akutních potíží, hradí Kabelkový bazar stravné přímo konkrétní školní jídelně dítěte. Takhle se peníze dostaly třeba do rodiny vážně nemocného Matěje, maminky, která zůstala sama s postiženým synem, nebo samoživitelce, která ztratila práci poté, co onemocněla rakovinou.