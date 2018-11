Kabelky luxusních značek můžete v sobotu vydražit za zlomek ceny

Liberecký kraj /FOTO/– Starý inkubátor, modely zubů i otlučená železná postýlka. To vše je od pondělka k vidění ve vestibulu libereckého krajského úřadu. Fakt, že zdravotnická zařízení zaznamenala v poslední stovce let velké změny, dokládá nová výstava 100 let v bílém plášti. Panely vypráví o historii nemocnic, záchranné služby i zdravotnických škol.