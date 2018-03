Kácení stromů přinese výluky v různých místech na několik dní

Jablonecko – Kácení a výřez porostu po úsecích. To v následujících dnech a týdnech přinese na tratě nejen po Jablonecku výluky.

Kácení stromu. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Budou se konat například v úseku Železný Brod Malá Skála ještě dnes 21. března od 8.10 do 16.15. V úseku Smržovka Josefův Důl bude výluka probíhat ve dnech 26., 27., 28. a 29. března denně vždy v době od 7.45 do 17.40. V úseku Železný Brod Velké Hamry 26., 27., 28. a 29. března denně vždy od 7.45 do 15.30. Souběžně s těmito výlukami bude ve dnech 26. března od 7.45 hod. až 28. března 2018 do 15.30 probíhat nepřetržitá výluka v úseku Velké Hamry Tanvald. Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca 5 až 10 minut.