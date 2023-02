„Ne všichni míří o prázdninách na hory nebo mimo domov. Prázdninový čas se tak stává příležitostí poznat zajímavosti našeho kraje. Toho, co přiláká pozornost i školních dětí, není rozhodně málo,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zajímavý program uchystal Železný Brod. Interaktivní hra Putování skřítka Střípka zavede do srdce sklářské a řemeslné výroby. Návštěvníky uvítají nejen muzea a sklářské dílny, ale také sportoviště a galerie s řemeslnými trhy. V rámci objevování obdrží různé bonusy a budou mít možnost účastnit se exkurzí, vyzkoušet si foukání skla nebo psát skleněným perem. Herní plán, který je k dostání v Turistickém informačním centru Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok.

Ve středu 22. února se pro děti otevře tvůrčí ateliér v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Od 10 do 16 hodin dětem nabídne výrobu různých drobných suvenýrů ze skla a korálků. Na vše bude dohlížet muzejní lektorka, která s výrobou ochotně pomůže. „Kromě dílničky si mohou děti projít muzeum s pracovním listem plným zajímavých zábavných úkolů,“ dodává lektorka programů Dana Křivánková, lektorka programů. Pro děti do 15 let bude vstup zdarma.

Pro ty, kteří milují zkoumání stop času a odkazů, které zde zanechali předci, je ideální návštěva zámku Sychrov v Českém ráji. Ten je jako jeden z mála přístupný i v zimě. V rámci prohlídkového okruhu lze navštívit prostory, jež obývali Karel X., Vilém I. či rakouský císař František Josef I. Zámek je do konce března otevřený od pondělí do neděle od 10 do 14 hodin.

Otevřený je během zimy i zámek Zákupy na Českolipsku. Součástí zimního prohlídkového okruhu je kromě několika císařských interiérů a zámecké kaple také byt z období tzv. první republiky, v němž se dozvíte, jaký byl osud zákupského zámku po zestátnění v roce 1918. Mnozí návštěvníci si v tomto bytě z 30. let 20. století také nostalgicky zavzpomínají na okamžiky ze svého vlastního života, strávené u svých babiček a prababiček. V únoru a březnu je zámek přístupný od úterý do neděle, prohlídky se konají v 9.30, 11.00, 13.00 a 14.30 hodin.

Se spoustou zábavy přichází i české nejvyšší hory – Krkonoše. Při návštěvě Harrachova lze doporučit jízdu na bobové dráze, která je díky svému vyhřívanému korytu v provozu i za nepříznivého počasí. Užít si tak lze kilometr dlouhou jízdu, přičemž zážitek umocní spletitá cesta s množstvím zatáček a okolí v podobě lesoparku. Dráha je v provozu každý den od 10 do 16 hodin.

Pořádnou dávku adrenalinu pak naservírují v Snowtubing Parku Špindlerův Mlýn-Bedřichov, kde je možné vyzkoušet dvousetmetrovou jízdu na nafukovacích duších ve sněhovém korytu. Atrakce je v provozu každý den od 10 do 21 hodin, za šera a tmy za umělého osvětlení.

Na pohádkově strávené chvíle zve Brniště v Lužických horách. Procházka za pohádkovými sochami ve skalách a lesními strážci umožní setkání se svatým Jiřím a drakem, s trollem či Duchem lesa. V rámci vycházky budete možné spatřit rovněž rozmanitá land artová díla od českých i německých umělců inspirovaná lesem, sny a legendami. Na Stezce hastrmanů se pak za doprovodu pohádkových bytostí děti seznámí s životem okolo vody, rostlinami i živočichy a dozví se užitečné informace o ochraně vody.