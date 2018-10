Kam s ním? Auto na sídlištích večer nezaparkujete, není místo

Liberecký kraj - I menší města bojují s přívalem aut. Kapacita parkovišť zoufale nestačí.

Parkoviště, ilustrační foto.Foto: Deník / Drahomír Stulír

Odpoledne a večer se i jinak poklidná sídliště na menších městech mění v bitevní pole, kde se bojuje o každý centimetr vhodný k zaparkování. Nezřídka tak ráno najde řada řidičů za stěračem vzkaz od policie, protože jiné místo než na trávníku nebo v úzké uličce nezbylo. Přestože se s tím vedením měst snaží bojovat, situace se všude zlepšovat nedaří.

„Parkování je obrovský problém. Například sídliště Lesní a Březová z konce 80. let byla vyprojektována s padesáti parkovacími místy na stovky bytů,“ sdělil místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který zavzpomínal, jak sám bydlel v paneláku, kde na vchody s 66 jednotkami bylo pouhých devět míst.

„Aut přitom stále přibývá. Je naprosto běžné, že jsou v rodině dvě až tři. Protože se zrušily zdejší továrny, musí spousta lidí za prací dojíždět, dělají na směny a jiné řešení, než aby měl každý auto, není,“ vysvětlil. Podle něj ale také není možné zastavět každou volnou plochu parkovištěm.

„Řekl bych, že to je teď největší problém Frýdlantu. Hlavně u sídlišť. Ale i v létě, když přijede hodně lidí, tak nemají vůbec kde zaparkovat,“ postěžoval si Zdeněk Sobola z Frýdlantu.

PLOCHA SE ROZŠÍŘÍ

Město si situaci uvědomuje a zrovna teď leží před místostarostou dva velké projekty, které by situaci měly výrazně zlepšit. „Na více parkovacích míst se mohou těšit lidé v ulici Lesní, kde rozšířením stávajícího parkoviště na konci sídliště přibude 28 míst. V projektové přípravě je také nové parkoviště v ulici Bezručova, kde má vzniknout dalších 18 míst,“ dodal místostarosta s tím, že ve Frýdlantě se v minulých letech už tři parkoviště vybudovala.

Podobně řeší problémy i Chrastava nebo Tanvald, kde se také snaží navyšovat kapacity stávajících parkovišť. „Rozšiřovali jsme parkoviště na Střeleckém vrchu, kde vzniklo dalších 35 míst, takže stav není úplně kritický, nicméně je to nekonečný problém,“ popsal starosta Chrastavy Michael Canov.

Částečně se podařilo situaci vyřešit na sídlištích v Tanvaldu, kde by v řádech týdnů měly skončit práce na parkovišti v lokalitě Výšina. Co se týče sídliště Šumburk ale starosta města nezastírá, že zdejší obyvatelé se velkého zlepšení do budoucna nedočkají. „Není se kam rozšiřovat. Vyzobáváme každé volné místo,“ okomentoval starosta Vladimír Vyhnálek.

DŮM JAKO ŘEŠENÍ?

Jedním z řešení by bylo postavit vedle sídlišť parkovací domy. Tuto myšlenku však považuje například starosta Chrastavy za nereálnou. Podle Jiřího Stodůlky je problém hlavně ve financování. „Možná by někoho v parlamentu mohlo napadnout, že by se peníze měly dávat na užitečnější věci,“ poznamenal.

On sám si dovede představit objekt, který by měl tři podlaží podzemní a tři nadzemní, takže by nijak výrazně nezasahoval do okolí. O parkovacím domě uvažují také například na českolipském sídlišti Slovanka. Pokud návrh projde novým zastupitelstvem, mohl by zde do čtyř let stát dům pro téměř 400 aut.