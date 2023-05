V problémové jablonecké ulici Na Vršku, kterou tvoří několik dvanáctipatrových domů, vznikne nová služebna městské policie (MP) i po nátlaku části zdejších obyvatel. „Měla tady být dávno a situace by se tak nevyhrotila,“ popsala jedna z obyvatelek. Stejného názoru je i Jiří Nožička, který na problém upozorňuje magistrát již několik let. „Novou služebnu Na Vršku mi slíbil jak primátor, tak ředitel městské policie. Tak paráda, že to klaplo,“ glosoval Nožička.

Bývalo tu sklenářství, v průběhu června se z něj stane zázemí pro okrskáře Bronislava Nováka. Ze sídliště Žižkův Vrch se přestěhuje o pár ulic dál. Akcí „škatulata, hejbejte se“ chce magistrát zcela utišit mnohaletou problémovou situaci v místě.

Ráj opilců a bezdomovců. Jablonec řeší co se sídlištěm Na Vršku

Sídliště je specifické tím, že ve vnitrobloku se nachází hned několik obchodů a restaurace. Ke dveřím některých domů se dostanou obyvatelé jen průchody. A tady na ně čeká nepříjemné překvapení. „Lidé musí procházet v úzkém průchodu mezi partičkou posilněnou alkoholem a bůhví čím ještě. Jak tam asi může procházet mladá maminka s malým děckem,“ popsal Nožička.

Žádnou výjimkou není ani to, že opilci a bezdomovci v průchodech vykonávají nejen malou, ale i velkou potřebu. „Je fakt, že místo je pro podobné lidi ideální. Ve večerce si nakoupí alkohol, za rohem v podchodu se opíjejí a rovnou vykonávají potřebu. Tu situaci vnímáme jako velmi nestandardní,“ poznamenal primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. Místní se nové služebny nemohou dočkat. „Snad tady přestanou pobývat. Vždyť ten smrad někdy cítíme až ve třetím patře,“ popsal další obyvatel sídliště.

Magistrát v místě nevlastní žádnou budovu vhodnou pro vestavbu služebny, místnost si tak musí pronajmout od společnosti Albert. „Po jednání se zástupci majitele chystáme nájemní smlouvu a pak už budeme jen řešit novou výmalbu zázemí městské policie a polep výkladní skříně, kde bude i telefonní číslo na příslušného okrskáře. Poté služebnu otevřeme, což bude v průběhu června,“ doplnil Vele.

Lidé z jabloneckého sídliště Na Vršku se bojí pobudů. Žádají větší dohled

Situace se mezitím ve vnitrobloku přece jen zklidnila. „Za roh“, kde se opilci shromažďovali, totiž míří nová kamera. „V tuto chvíli tedy na sídliště dohlíží kamery dvě. A teď tam přibude služebna, máme dohodu s místní pobočkou neziskovky Naděje, že sem bude intenzivně docházet terénní pracovník. Situace by se dle mého měla zcela zklidnit,“ dodal primátor.

Nová služebna okrskáře nebude ale fungovat tak, jak tomu bylo v minulosti. Zmizí pevné provozní hodiny. „Dříve to tak v jednotlivých služebnách okrskářů bylo. Pevný provoz jsme zrušili v době covidové pandemie a pak jej znovu neobnovili, protože jsme zjistili, že není potřeba,“ sdělil ředitel jablonecké MP Michal Švarc.

Obyvatelé takzvaných okrsků mohou přímý kontakt na svého okrskáře, a to jak mail, tak telefon, dohledat lehce. Kontakty na ně jsou volně přístupné na webu mestojablonec.cz, ale i na distribuovaných letáčcích. Po domluvě si mohou dohodnout schůzku ve služebně. „Strážník tak bude v okrskové místnosti přítomný nepravidelně, bez předem daného rozpisu,“ doplnil Švarc.

Služebna bude sloužit také jako zázemí asistentů prevence kriminality. Ti se podle manažera prevence jablonecké MP Tomáše Svačiny ve městě osvědčili. Projekt před lety odstartoval s dvěma asistenty, v těchto dnech přibyl v Jablonci už čtvrtý. Během loňského roku tři asistenti upozornili 1842 obyvatel na porušování zákonů a obecně závažných vyhlášek. „Konkrétně se jednalo o 612 kouřících osob na místech, kde je to zakázané, a 457 případů požívání alkoholu na místech zakázaných vyhláškou,“ upřesnil Svačina.

V plánu má jablonecká městská policie nabrat ještě další dva asistenty prevence kriminality, kteří by měli vzejít z ukrajinské komunity. „Podařilo se nám na ně sehnat dotaci z ministerstva vnitra, oba už máme vybrané. Měli by pomáhat především v komunikaci s ukrajinskou menšinou,“ doplnil Svačina.

Třetím projektem, který by měl zklidnit situaci nejen Na Vršku, bude nová kamera ve voze strážníků. „Kamery máme samozřejmě i dnes, ale jen se záznamem. Ta nová bude napojena přímo na dispečink. Operační tak může reagovat na eskalaci situace přivoláním další hlídky,“ doplnil Svačina. Kamera posílá signál přímo do dispečinku přes mobilní síť, měla by tedy snímat prostor před sebou non-stop. „Takovou kameru máme jako první městská policie v republice,“ dodal Švarc.