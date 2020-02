Uzavřeny tu budou hned dvě silnice první třídy. Kamionová doprava má být odkláněna, osobní vozy projedou. „Provoz na trase Liberec – Turnov bude po celou dobu výstavby zachován s omezením,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Podle aktuálního návrhu investora akce, tedy ŘSD, rekonstrukce potrvá 854 pracovních dnů a začne 2. března částečným omezením provozu na čtyřproudové silnici Liberec – Hodkovice nad Mohelkou a úplným uzavřením sjezdu a nájezdu na silnici směr Jablonec od 30. března.

To bude znamenat komplikace nejen pro řidiče, ale i pro obce, kterými povedou objížďky. Investor akce plánuje, že už za tři týdny budou kamiony využívat trasu přes Železný Brod a Tanvald. „Nedokážu si představit, že Železným Brodem povede objízdná trasa na Jablonec a Liberec. Už takhle se hlavně v pátek a v neděli odpoledne tvoří kolony aut, které chtějí odbočit od Semil na hlavní silnici a obráceně,“ připomněl Petr Kolda ze Železnobrodska.

V Železném Brodě totiž není kruhový objezd ani světelná křižovatka. Kolony automobilů odbočující na hlavní silnici tu ve zmíněných časech měří i stovky metrů. Popojíždějí třeba až od železničního viaduktu kolem autobusového nádraží a přes most. „Není to ale tak zásadní, trvá to vždy jen chvíli,“ řekl starosta města František Lufinka. Radnice nicméně bude požadovat, aby křižovatku po dobu trvání objížďky regulovaly semafory.

Obava okolních obcí

Obce v okolí se obávají jiného jevu. Protože plánovaná objízdná trasa pro kamiony přes Železný Brod a Tanvald je o zhruba 40 kilometrů delší než cesta přes Rádelský mlýn, pokusí se ji řidiči zkrátit. A to znamená, že k tomu budou chtít využít i silnice třetích tříd, například přes Frýdštejn. „Navigace je sem navede. A máme tu veškerý provoz, který jinak pojme rychlostní silnice za humny,“ uvedl starosta Frýdštejna Miroslav Mencl.

Variant odbočení z objízdné trasy budou mít řidiči kamionů hned několik: v Hodkovicích, v Turnově, na Malé Skále.

Řidičům i dotčeným obcím pak vadí délka plánované stavby. Ta začala přípravnými pracemi už loni a má trvat až do léta roku 2022. „Podle mě by práce měly probíhat nepřetržitě 24 hodin. Vždyť železniční trať Pardubice – Liberec stavěli naši předci před 160 lety dva roky! A to se všemi mosty a tunely,“ poznamenal starosta Rychnova u Jablonce Tomáš Levinský.

Na jejich stranu se postavil i Liberecký kraj. Objízdné trasy i dobu uzavírky odmítá akceptovat. Obává se, že řidiči kamionů si budou zkracovat cestu přes silnice nižších tříd. Termín uzavírky bude navíc v souběhu s dalšími rekonstrukcemi silnic.

„Chceme všemi dostupnými prostředky dobu uzavírky zkrátit. Žádáme proto, aby stavební práce probíhaly ve dvousměnném provozu v režimu 16 hodin a sedm dní v týdnu,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kraj bude usilovat i o osazení zákazových značek na silnicích II. a III. tříd, aby tranzit tyto komunikace nezatěžoval.

Přestavba křižovatky bude provedena v kompletní verzi. Narovná se celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/16 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce.

Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posunuta bude i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.

Stavba má přijít na více než 400 milionů korun. Podle aktuálního návrhu ŘSD rekonstrukce potrvá 854 pracovních dnů.