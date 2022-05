Na čtvrtek 26. května připravila Základní umělecká škola Jablonec n. N. (ZUŠ) celodenní hudební program spojený s projektem ZUŠ Open. Od 10 do 11 hodin na podiu před obchodním centrem Central vystupují dětí z jabloneckých mateřských škol, odpoledne od 14 do 18 hodin program zaštítí ZUŠ.

To však nebude poslední projekt, kdy se posluchači s žáky místní ZUŠky setkají. Další příležitost budou mít opět v červnu. „A opět u OC Central na venkovním podiu. V rytmu ZUŠ se budeme pohupovat ve čtvrtek 26. června od 16 hodin. V komponovaném programu se představí žáci napříč obory školy,“ popsal ředitel jablonecké ZUŠ Vít Rakušan.

Slavnostní výkop provede česká akustická hudební skupina Jelen. „Písně z vlastní tvorby vycházející z hudby jako je country, folk, bluegrass a blues,“ přiblížil ředitel společnosti Kultura Jablonec Petr Vobořil. Kapela je držitelem hudební ceny Anděl v kategorii Objev roku za rok 2014 a v kategorii Skupina roku za rok 2016. Open air koncert je na Mírovém náměstí před jabloneckou radnicí ve čtvrtek 26. května od 19 hodin a je zdarma.

FOTO: Startují Jablonecké tóny, před Jelenem je začaly děti z jablonecké ZUŠky

Jelen však není jediným tahákem Jabloneckých tónů 2022. „Pro hudební fajnšmekry jsme přichystali skvělé hosty na letní scénu – například se zde představí Laco Deczi & Cellula New York a Radůza s kapelou – oba zahrají už v červnu a na oba koncerty je možné už teď si pořídit vstupenky v předprodeji za výhodnější cenu. Další vstupenky budou k dispozici i na místě v den koncertů,“ doplnil Vobořil s tím, že pokud bude hrozit opravdu velmi špatné počasí, tak se koncerty z letní scény budou stěhovat do velkého sálu Eurocentra.

Workshop

V červnu bude posluchače Kultura Jablonec ještě trochu šetřit. Ten opravdu velký příval tónů je připravený na oba prázdninové měsíce. Hrát se bude jak na letní scéně, tak v pavilonu Tyršových sadů. A také Kultura Jablonec přináší do Jabloneckých tónů novinku, kterou je Voicingers on Tour Česko 2022.

„Jde o týdenní workshop pro zpěváky i hudebníky, jakési mezikulturní setkávání, kdy lektoři z různých zemí povedou vokální a rytmické workshopy, souborové hry, improvizace, circle songs, poslechová session nebo jam sessions. Půjde vždy o večery na letní scéně v týdnu od 11. do 15. července, začnou vždy v 19 hodin a vstupné je dobrovolné,“ popsal Vobořil. Účast v projektu přijali Marta Kloučková Intl. Quartet (11.7.), Tamara Lukasheva (12.7.), Karnas

Formula (13.7.), Manu Domergue´s Pebble in the Shoe (14.7.) a Voicingers All Stars a Závěrečný koncert studentů týdenních workshopů.

Už zažitým pravidlem jsou pak čtvrtky na letní scéně a neděle v Tyršových sadech. „I tady máme přichystané hudební lahůdky – namátkou vyberu Jan Spálený Trio nebo třeba Písničkáři Šafránu, kam patří Jiří Dědeček, Trojka Zuzany Homolovej nebo Petr M. Lutka,“doplnil ředitel společnosti Kultura Jablonec.

Velebné tóny varhan

Ani tentokrát nezapomínají Jablonecké tóny na varhanní koncerty ve vybraných jabloneckých kostelích. Pořadatelé se spojili s organizací Musica Varia, která připravila osm koncertů ve čtyřech církevních domech, a to v kostele Dr. Farského na stejnojmenném náměstí, v kostele Nejsvětější Trojice ve Mšeně a v novoveském kostele Povýšení sv. Kříže. Koncert k poctě jablonecké patronky, sv. Anny, se rozezní v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. Konkrétní program bude aktuálně vždy na www.jablonecketony.cz.

„Všechny varhanní koncerty budou vždy v úterý, jak je už dobrým zvykem, a začínají v 17 hodin,“ připomněla Petra Handlířová ze společnosti Musica Varia.