Co jste si připravili pro návštěvníky exkluzivního koncertu v rámci turné Akustický víkend?

Petr: Když vystupujeme akusticky, většinou jsme jen ve dvou. Tentokrát vystoupíme akusticky i s muzikanty, kteří nás doprovází na klasických koncertech.

Lukáš: Přizpůsobili jsme tomu celý program, takže to bude něco trochu jiného, netradičního. Samozřejmě zazní i některé písničky z nového alba a diváci v Jablonci tak budou vlastně jedni z prvních, kteří je uslyší naživo.

V čem se bude koncert oproti ostatním lišit?

Petr: Akustické koncerty mají svoje kouzlo. Bývají o něco komornější a osobnější než koncerty klasické. Zároveň je to možnost, jak si písničky poslechnout v jiné podobě, než jak je posluchači znají třeba z rádií.

Lukáš: Přestože mají naše písničky moderní popový zvuk, zakládáme si na tom, aby to byly opravdu písničky a šly zkrátka zahrát i jen tak s kytarou, třeba u táboráku. A víceméně v této podobě je v rámci tohoto speciálního akustického programu představíme.

Proč jste si vybrali Jablonec nad Nisou jako jedno ze tří míst konání?

Petr: Protože jsme v severních Čechách už dlouho nekoncertovali, konkrétně v Jablonci jsme zahráli naposledy v roce 2017 v rámci otevření místního obchodního centra. Tenkrát jsme si to moc užili a už se těšíme, až se do Jablonce vrátíme.

Na hudební scéně už působíte sedm let, nejste tedy nováčky. Když se ohlédnete do minulosti, udělali byste něco jinak?

Petr: Já ne. Vnímám to tak, že každá chyba nebo špatné rozhodnutí mají svůj důvod a dovedly mě někam dál. Občas mi sice hlavou proběhne myšlenka, že bych něco rád změnil nebo udělal jinak, nakonec si ale řeknu, že všechno je prostě tak, jak to má být.

Lukáš: Mám to stejně. Člověk může zpětně říkat, že kdyby to tehdy udělal takhle, tak by to třeba mohlo být takhle, ale víte, co se říká – kdyby, chyby

Vydali jste nové album se symbolickým názvem 3. V čem se liší oproti předcházejícím a co pro vás osobně znamená? Co vyjadřují obrazce na přebalu desky?

Petr: Pro mě je hlavní změnou to, že jsem se na něm poprvé podílel autorsky, a to jak hudebně, tak i textově. Měl jsem díky tomu možnost snáz v písničkách reflektovat své aktuální pocity, myšlenky a rozpoložení. Album je tedy o něco osobnější, vyspělejší a myslím, že se nám opravdu povedlo.

Lukáš: Číslice tři, která je uprostřed obalu jako název alba, vychází z hranaté slzy, kterou máme v logu. Na pozadí jsou pak náhodně vygenerované tvary číslic, které vytvářejí obrazec. Je to nápad našeho grafika. Kdyby čísla generoval znovu, symboly budou vypadat úplně jinak – značí to, že každý z nás je jedinečný.

Podepsala se epidemie koronaviru na albu samotném nebo na vašich dalších aktivitách?

Petr: Album jsme stihli dokončit chvíli před tím, než byl vyhlášen nouzový stav. Na něm se tedy epidemie nepodepsala. Co ale zásadně ovlivnila, jsou koncerty. Celá letní festivalová sezona byla přesunuta na příští rok, a protože nám koncertování už opravdu chybí, vymysleli jsme právě Akustické víkendy, v rámci kterých navštívíme i Jablonec.

Pokud byste si měli vybrat jednu píseň z vaší produkce, jaká by to byla?

Petr: To se každou chvíli mění. Teď bych asi řekl Sobě blíž, protože jsme k ní zrovna dokončili videoklip a celý den mi zní v hlavě. Ale za týden bych už vám nejspíš řekl něco jiného.

Lukáš: Myslím si, že každá písnička, kterou jsme kdy udělali, má své místo a důvod, proč vznikla, a každý si v našich písničkách může najít to svoje. Mám to stejně a dost často se ta oblíbenost jednotlivých písniček mění. Aktuálně to jsou ale třeba Fotky.

Spolupracovali jste se zahraničními producenty. Byla to velká změna oproti těm českým?

Petr: Změna to byla, a to hlavně v přístupu k hudbě a způsobu práce ve studiu. Po celou dobu skládání i produkování jsme s nimi byli ve studiu, takže jsme se přímo zapojovali do celého kreativního procesu a díky tomu se nám otevřely dveře k novým nápadům, na které bychom jinak nepřišli. Zároveň mě od začátku uchvátil jejich nadhled, nadšení pro muziku a to, s jakou rychlostí pracovali.

Lukáš: My jsme vždycky vzhlíželi k zahraniční pop music a každou chvíli diskutovali nad tím, jak je možné, že dělají tak dobré písničky, jak to, že jim to zní tak a tak. U alba 3 jsme měli možnost s těmito lidmi pracovat a přímo vidět pod pokličku, jak tvoří a dělají hudbu. Bylo to hodně inspirativní a vlastně i splnění snu.

Proč by si fanoušci neměli nechat ujít jablonecký koncert?

Petr: Protože to je jediná možnost, jak se s námi přes léto potkat, a vůbec první šance, jak slyšet písničky z našeho nového alba naživo. Věříme, že to bude pro všechny zážitek, a už se na vás moc těšíme!

Soutěž s Deníkem o dvě vstupenky na páteční koncert

Ve spolupráci s Eurocentrem v Jablonci nad Nisou jsme připravili soutěž o 2 lístky na páteční koncert Slzy. Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje druhé studiové album skupiny? Své odpovědi posílejte do pátku 26. 6. do 12.00 na email jiri.louda@vlmedia. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho šťastlivce, který získá 2 vstupenky.