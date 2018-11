Kapela z Chicaga naučí bluegrassovou hudbu české děti

Loužnice – Kapela Bluegrass Ambassadors dorazí z Chicaga na Železnobrodsko, aby uspořádala sérii vzdělávacích hudebních workshopů.

Děti. Ilustrační foto.Foto: Kateřina Šímová

Přivezou soubor smyčcových nástrojů určených pro mladé hudebníky. Nástroje jsou věnovány českým dětem dobročinným programem Reverb Gives od amerického hudebního prodejce Reverb. První workshop pro děti „English Through Music“ se koná v Železném Brodě ve čtvrtek 8. listopadu. „Bluegrass at Blue Owl“ se uskuteční o den později v anglické knihovně Modrá sova v Loužnici. Tentýž večer se lidé mohou těšit na koncert 4 kapel „Chicago Night“ v loužnické sokolovně. Třetí workshop proběhne v sobotu 10. listopadu v rámci festivalu Posvícení v modrém v Jablonci.