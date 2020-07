Tam už nikdo nic neprohraje. Ani pětačtyřicetiletý Josef, který pochybnému kouzlu blikajících skříněk podlehl už v devadesátých letech minulého století. Ani neví, kolik za ty roky prohrál peněz. Suma půjde podle něj do milionů.

„Někdy se daří, ale člověk si ani neuvědomí, kolik peněz před jednou výhrou prohrál. Automaty mě stály hodně – rodiče mě vyhodili z domu poté, co jsem jim ukradl nějaké věci. Video, šperky, všechno jsem prodal, abych měl na žetony,“ popsal Josef. Přestat prý nejde, i když hraní omezil. Teď, když bude muset za hrou dál, doufá, že hru ještě více omezí.

Na mapě města nyní zůstávají pouhé čtyři herny. „Napomohl tomu i nouzový stav a vládní opatření, která nařídila dočasné uzavření všech heren a kasin. Stále zůstávají tři kasina v centru a jedno ve Mšeně, ale i těm tiká čas,“ přiblížil jablonecký zastupitel Jakub Macek, jeden z iniciátorů referenda o hazardu, které v Jablonci proběhlo v lednu 2018 při volbě prezidenta republiky.

Jenže dokud bude ve městě byť jen jediné kasino, nebudou mít gambleři, a tedy ani Josef, klid. „Referendum požadovalo bezodkladný zákaz hracích automatů, jenže v zastupitelstvu se nenašla většina, která by ho prosadila. Tak to bude trvat tři a půl roku od referenda – teď zbývá rok. I tak je to v Česku nevídaný úspěch. V žádném jiném větším nebo podobně velkém městě nebyl zakázán hazard občany v referendu,“ neskrývá Macek spokojenost.

V referendu odsouhlasilo 88 procent platných hlasů zákaz hracích automatů, který začne platit v srpnu 2021. „Očekávám, že všechna kasina díky tomu skončí, nebo se uživí nanejvýš jedno bez hracích automatů jen s méně nebezpečnou živou hrou. Je pozitivní, že v Jablonci máme z původních devětačtyřiceti herních míst už jen čtyři kasina,“ doplnil Macek.

Všechno to začalo v roce 2013, kdy se poprvé objevila myšlenka osvobodit Jablonec od herních automatů. Aktivitu rozjel spolu s dalšími dobrovolníky právě Jakub Macek, který tak ventiloval zkušenosti ze svého bezprostředního okolí. „Nechápu, proč v našem městě blikající herny tolerujeme, vystavujeme Jablonečáky hrozbě závislosti, a to včetně dětí, které jsou nejzranitelnější. Kazíme si centrum města a zvyšujeme kriminalitu,“ vysvětloval tehdy.

Snahy omezit či zcela zakázat hazard na území města jsou ale ještě „vousatější“. Městské zastupitelstvo v Jablonci schválilo už v roce 2011 vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin k 1. lednu 2015. V červnu 2015 ale novela vyhlášky hazard opět povolila. Podle tehdejšího vedení magistrátu v čele s ODS zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren. Jablonec tehdy vyhláškou povolil jen vznik kasin, nikoli heren.

Místní referendum, v němž lidé rozhodovali o existenci hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech, se uskutečnilo 12. a 13. ledna 2018. K urnám se dostavilo 14 192 oprávněných osob. Pro zákaz hracích automatů se vyslovilo 12 482 Jablonečanů. Aktuálně na území Jablonce fungují dle obecně závazné vyhlášky čtyři provozovny.

S hazardem zatočili také v Turnově. Jeho provozování je zcela zakázané v městské památkové zóně. Na ostatních částech území města je možnost provozování jen při splnění podmínek samostatného schvalovacího procesu.