Ministerstvo financí vyhovělo žádosti provozovatele Kasina Zlatý kříž v jablonecké ulici Lidická a povolilo jeho opětovné otevření. Povolení je platné do 10. února 2024, poté kasino definitivně skončí.

Ilustrační foto | Foto: TheAndrasBarta; Pixabay

Kasino má povolený provoz po celý týden od 12.00 do 6.00 ráno. Ministerstvo tak svým rozhodnutím zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje z října roku 2022.

„Rozhodnutím Ministerstva financí, proti kterému se město nemůže odvolat, se kasino vrací do samého centra, avšak pouze na jeden rok. Do 10. února 2024. Poté kasino svůj provoz v Jablonci nad Nisou definitivně skončí. Přesto je město připravené podat žalobu do rozhodnutí správního orgánu,“ řekl Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek jabloneckého magistrátu.

Omezení hazardu v Jablonci nad Nisou

První rozhodnutí o omezení a vymýcení hazardu v Jablonci nad Nisou padlo v prosinci 2011. Tehdy jablonečtí zastupitelé přijali první obecně závaznou vyhlášku.

V roce 2018 pak ve městě proběhlo referendum k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií. K urnám se tehdy dostavilo 14 192 oprávněných osob a pro zákaz hracích automatů se vyslovilo 12 482 Jablonečanů. V roce 2019 zastupitelé schválili novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, podle níž měly všechny hrací automaty z Jablonce do konce července 2021 zmizet.