Za použití se platí 20 korun. Podle jakých kritérií se provozovny vybírají, ale zástupci řetězce neuvedli.

„Řeší se to individuálně, na základě požadavků z provozu. Vychází se z lokality a ze „zátěže“ zákaznických toalet,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Jedním z důvodů může být skutečnost, že lidé některé toalety ve velké míře využívali jako veřejné záchodky, aniž by následně v Kauflandu nakoupili.

Most na Nové Pražské by měl být do centra Jablonce na konci srpna průjezdný