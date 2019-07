Krajský soud v Hradci Králové v červenci potvrdil bezmála dva roky staré rozhodnutí semilského okresního soudu, který uznal nároky rodu na pozemky, lesy a nemovitosti včetně zámku Hrubý Rohozec. O majetek, jehož hodnotu odborníci odhadli na tři miliardy, se rodina soudí dlouhých 27 let.

Podle rozhodnutí soudu by měl Turnov vrátit vdově po Karlovi des Fours Walderode Johanně Kammerlanderové 300 hektarů pozemků. Starosta Turnova Tomáš Hocke už v červenci avizoval, že město podá proti rozsudku dovolání. „Je to poměrně hodně pozemků a je třeba se bránit. Jsem starosta města Turnova a hájím zájmy města. Mrzí mě, že se soud táhl 27 let a vypovídací schopnost svědectví není po letech tak vysoká. Myslím, že není správné vydat rozsudek po tolika letech, protože to poškozuje obě strany,“ reagoval v červenci Hocke. Důvody pro dovolání vidí podle ČT i památkáři, kterých se týká zámek Hrubý Rohozec.

Rod Walderode přišel o majetek na základě Benešových dekretů. Legitimitu nároku rodu Walderode založil semilský soud na tom, že Karlu Walderode bylo české občanství po válce 16. prosince 1947 vráceno.