Liberecký kraj si nechal znalecký posudek k havárii, během níž došlo ke zřícení části rekonstruované Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici, vypracovat v uplynulých měsících. Nyní celé jeho znění zveřejnil na svých webových stránkách. K havárii podle posudku vedly chyby při rekonstrukci. „Dodavatel stavby mohl havárii stavby zabránit vzhledem ke své profesní zkušenosti, kterou lze u něj u takové stavby důvodně očekávat,“ popisuje posudek.

Chyba byla podle posudku i na straně firmy, kterou si kraj najal, aby dohlédla na řádně odvedenou práci. „TDI měl možnost a mohl podstatným způsobem ovlivnit procesy v rámci realizované stavby jak v části projektové dokumentace, tak především při provádění bouracích prací a mohl zabránit havárii části stavby,“ stojí v posudku.

Závěry znaleckého posudky jsou přitom zcela jiné, než jaké po havárii předložili statici. „Sesunula se nosná stěna, která byla v minulosti oslabena necitlivými zásahy. Pak spadl i strop, při pádu probořil klenby v suterénu,“ popsala havárii odbornice na statiku Hana Gattermayerová v prosinci 2018. Kraj nyní na základě posudku vyzval všechny dotčené subjekty, aby se obrátily s uplatněním škody na své pojišťovny.

„Také jsme se obrátili na advokátní kancelář, která vše posoudí, a pokud nedojde k mimosoudním dohodám, je možné, že budeme způsobenou škodu vymáhat právní cestou,“ popsala mluvčí kraje Andrea Fulková. Oslovená stavební společnost na žádost o informace nereagovala.

„Ignorovali postup“

Na výsledky znaleckého posudku upozornili opoziční krajští zastupitelé ze Strany zelených. „Projektant podcenil stavebně technický průzkum. Stavební firma ignorovala předepsaný postup demolic – nebourala podlahy postupně, nezpevnila betonem komínové průduchy, nezajistila stavbu předepsaným počtem vzpěr,“ vyčetl z posudku zastupitel Josef Šedlbauer.

Přestavba školy na jedno z Center odborného vzdělávání (COV) začala na podzim 2018. Po několika měsících, zřejmě o víkendu 24. nebo 25. listopadu, se zřítila nosná zeď uvnitř budovy spolu s několika stropy. K nehodě došlo v době, kdy v budově nikdo nebyl. „Nejhorší ale bylo zjištění, že ta stěna mohla spadnout klidně za provozu. Ani si nedomýšlím, co by to bylo,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Po několika dnech doporučili statici uzavřít ulici z důvodu nestabilního stavu budovy. Na přelomu března a dubna 2019 byla budova podepřena speciální kovovou konstrukcí a ulice částečně zprůjezdněna ve směru od Tanvaldu. Oprava školy a vybudování COV měly původně stát 104 milionů korun, kvůli sanaci a nutnému zpevnění náklady podle odhadů stoupnou na 206 milionů.

V Libereckém kraji přestavbami školských zařízení vzniklo už sedm Center odborného vzdělávání. Na to osmé a poslední si jablonečtí učni a studenti ještě počkají. Liberecký kraj přestavby škol na COV financuje s pomocí dotací z EU.