„Když nebudeme chránit žáby, mohou nás trápit i slimáci,“ shodují se odborníci

Liberecký kraj – Člověk je pro nejznámějšího obojživelníka největší nepřítel, říkají odborníci Martin Pudil a Pavel Vonička.

Žáby.Foto: Deník / Pech Karel

V jarních měsících je vidíme prakticky všude, kde se silnice přibližují vodní ploše. Jak je to s žabím stěhováním na jaře, přiblížil zoolog Severočeského muzea v Liberci Martin Pudil (MP) a jeho kolega Pavel Vonička (PV).

Ochrany u silnic se teď zjara objevují až v několika posledních letech. Proč se dřív žábám a jejich ochraně nevěnovala taková pozornost?

MP: Žáby cestovaly vždycky, ale měly také mnohem víc drobných vodních nádrží, různých tůněk, ale hlavně provoz býval dřív mnohem mírnější, než je tomu dnes. Jako příklad bych uvedl právě Harcov, kde dřív býval provoz sporadický a dnes, i kvůli objížďce na Jablonec tam jede jedno auto za druhým.

PV: Navíc se výrazně zvětšil provoz v noci, kdy žáby migrují nejčastěji. Vezměte si, že před nějakými čtyřiceti lety se v noci prakticky nejezdilo. Dnes hlavně o víkendu je provoz obrovský. Takže hlavně za mokra, když jim to vyhovuje, dochází doslova k masakrům. Loni jsme si dal tu práci a spočítal jsem přejeté žáby u černého rybníka u Volfartic na Českolipsku. Na úseku zhruba 50 až 100 metrů dlouhém jsem těch přejetých napočítal skoro čtyři stovky!

Co se stane, když žáby zmizí z naší krajiny?

MP: Tak to můžeme vidět možná už dnes, kdy se třeba na zahradách přemnožili slimáci, kterými se žáby ve značné míře živí, (hlavně nepříjemnými plzáky španělskými v jejich raném stádiu). Prostě se naruší systém, něco tam chybí a krajina pak nefunguje jako celek. Krajina po zásazích člověka vysychá, pak nejsou žáby, přemnoží se někteří škůdci (hmyz a další), což se musí dotovat různými chemikáliemi, a to se v konečném důsledku projeví na zdraví člověka.

Přesto se hlavně při kontroverzních stavbách objevují názory, že ekologům jde spíš o žáby nebo jiná zvířata než o člověka.

PV: Tak to určitě není. Samozřejmě, že je třeba stavět nové silnice, protože naše civilizace je postavena na dopravě, a pak není možné, aby lidé v místě vysoké koncentrace dopravy trpěli kvůli tomu, že tam není obchvat. Dnes už existují takové technické možnosti, které umožňují různé podchody nebo oplocení a pokud se máme v dnešní společnosti velmi dobře, měly by se najít peníze i na ochranu přírody. Ale je třeba dodat, že existuje ochrana přírody a pak někteří aktivisté, kteří budou vždycky protestovat proti všem a všemu. Tam nejde o logiku ani rozumný kompromis, ale o extrémní názor.

MP: Vždycky jde o kompromis, na kterém se musí domluvit obě strany. Často se tam nabízí jednoduché řešení, ale když se má plánovaná stavba posunout řádově o stovky metrů a je to složitější majetkoprávní rozhodnutí, tak se do toho projektantům nechce.