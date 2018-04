Když nedáme branky, tak můžeme jen těžko bodovat

První jarní porážka svěřenců trenéra Petra Rady přišla na hřišti Sparty Praha.

Vítěznou sérii zápasů přerušila jabloneckým hráčům v HET lize Sparta. Na domácím hřišti vyhrála 2:0.Foto: Deník / Březinová Dagmar

Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)

Hosté své šance neproměnili, za domácí se trefili z přímého kopu Stanciu a v druhé půli zvýšil na konečných 2:0 Václav Kadlec. „Když nedáme gól, těžko můžeme na Spartě bodovat,“ tak viděl zajímavý zápas záložník Michal Trávník.

Jaký dojem máte ze zápasu?

Myslím si, že v první půli jsme hráli dobře. Byli jsme aktivní na míči a dostávali se do šancí, které jsme, bohužel, neproměnili. Asi by se nikdo nedivil, kdyby byl výsledek první půle opačný. Ve druhém poločase nás hlavně utlumil druhý gól. Po něm jsme všude byli druzí, ztěžkly nám nohy. Sice jsme tam za stavu 2:0 měli šanci po tyči Masa (Masopusta), ale síly na otočení nebyly. Takže ten zápas vyzněl tak, že, když nedáme tady na Spartě góla, tak tady můžeme těžko bodovat.

Nebýt trestného kopu, který skončil v brance, šli byste do druhé půle s nerozhodným výsledkem. Sparta by se asi začala bát o výsledek…

Tak asi to tak je a o to víc to mrzí. Z jedné standardky nás potrestají a pak už se to nějak vezlo.

Byl gól po trestném kopu rozhodující pro utkání?

To si nemyslím. Rozhodující byl druhej gól a pak už to bylo těžký. Už jsme tahali nohy, a i když tam přišla tyčka, síly na to s tím něco udělat nebyly.

Po druhém gólu jste si na něco u rozhodčího stěžovali. Co se vám nelíbilo?

Myslím si, že tam byla ruka od Šurala. Nevím, jestli ji měl u těla nebo jinak, ale byla a rozhodčí nechal pokračovat ve hře. Teď už to je stejně zbytečné řešit. Navíc tam byl pouze aut, zatímco rozhodčí pískl roh. Je škoda, že jsme tady ztratili body.

Bylo vidět, že jste se Spartou hráli otevřenou partii.

My jsme zatím žádnej zápas nehráli tak, že bychom to nějak měnili. Vždycky chceme hrát agresivně a napadat, takže ani tady jsme jinak nehráli. Myslím si, že jsme měli celkem dost šancí, abychom gól dali, ale, bohužel, se tomu tak nestalo.

Čím to je, že po vítězné vlně došlo ke škobrtnutí a výsledky už nejsou takové?

Nejsou takový,… no nevím. Dvakrát jsme remizovali, z toho jednou s Boleslaví venku a remíza byla zasloužená. Doma s Olomoucí jsme byli jasně lepší, akorát jsme nevyhráli. Dneska naše hra také nebyla špatná, i když jsme prohráli. Takže já bych to jako tragédii nebral.

Ztratili jste dva body s Olomoucí, tři se Spartou a s oběma mužstvy bojujete o účast v Evropských pohárech. Není to málo?

Tak určitě jsme hlavně s Olomoucí doma chtěli a měli vyhrát. Ale do konce je ještě pět kol a myslím si, že ani Sparta nebo Olomouc všech pět zápasů nevyhrají. My musíme hrát tak, abychom udělali dostatek bodů a byli před nimi.

Ve středu 25. dubna vás čeká důležitý semifinálový pohárový zápas ve Zlíně a síly ubývají.

Tak hlavně si teď odpočineme a zase nové síly určitě nabereme. Musíme se teď po tomto výsledku otřepat, soustředit se na pohár a třeba bude zase líp.