Další ročník charitativního běhu se uskuteční v neděli 21. dubna. Start a cíl bude na libereckém náměstí před radnicí, přibližně šestikilometrová trasa provede běžce Pražskou ulicí přes OC Forum a Barvířskou ulici až na cyklostezku, kde si oběhnou závodníci fotbalový stadion a vydají se zpět ke startu.

„Oceňujeme kostýmy s jarní a velikonoční tematikou, fantazii se meze nekladou. Je vítána. Dobrá nálada je ale nutností,“ doplnil za RUnBo Team Jan Šlégl.

Startovné je dobrovolné a tentokrát se bude vybírat pro neziskovou organizaci Rodina24, která poskytuje od roku 2010 registrované sociální služby v regionu Liberecka a Jablonecka a nabízí pomoc v domácnosti seniorům i lidem se zdravotním postižením. Také provozuje domov rodinného typu Vila Vitae pro osoby s demencí. „Sto procent startovného putuje vždy na dobrou věc. Díky charitativním běhům se nám podařilo předat částku vyšší než sto tisíc korun," doplnil Šlégl.

„Poprvé jsem se charitativního běhu zúčastnil loni a naprosto mě okouzlila atmosféra. Jednalo se o Mikulášský běh a vybíralo se na Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Ještě musím sehnat nějaký velikonoční doplněk,“ svěřil se amatérský běžecký nadšenec Milan Novák.

V květnu ve Vratislavicích

RunBo Team nezahálí a na květen připravil další závod pro celou rodinu. 27. ročník přespolního běhu Vratislavický Běhoun a zároveň 23. ročník závodu o Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou proběhnou v sobotu 18. května v areálu koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou a okolních lesích prosečského hřebene.

„Tento závod je určen po každého, od batolete až po seniora, a má velkou škálu kategorií, včetně širokého zaměření na děti. Pro dospělé je pak připravena krásná trailová trasa na 5 a 10 kilometrů,“ láká běžce člen RunBo Teamu.

Tradice Vratislavického běhouna sahá do roku 1988. Pravidelně se konal až do roku 2012 a na scénu se vrátil při příležitosti 30. výročí jeho vzniku. „Termín na letošního Běhouna jsem měl doma připíchlý na nástěnce už od jeho zveřejnění, protože loni se mi závod opravdu líbil. Navíc je to místní závod a na Prosečským hřebeni je to pěkné proběhnutí. Nakonec ale budu na jiném závodě, takže snad zase za rok,“ řekl loňský účastník běhu Petr Zbranek.