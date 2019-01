Jablonec n. N. - Na naše poměry „zanedbatelná“ částka peněz znamená na druhém konci světa v Indii nedosažitelný obnos, který pokryje roční studia. „Své“ děti tam mají i Procházkovi.

Marta Procházková, ředitelka Eurocentra Jablonec. | Foto: Deník/ Martin Bergman

Jsou to ti nejchudší z nejchudších. Přesto mají šanci, aby jejich nadané děti nezůstaly negramotné. I na Jablonecku je řada lidí, kteří hradí vzdělání indickým dětem. Proč to dělají, popsala v krátkém rozhovoru adoptivní maminka Marta Procházková.

Ke dvěma svým děvčatům jste si pořídili ještě dva kluky?

K dcerám ne. Ale už k vnukům. Je to projekt Sponzorované dítě nebo-li Adopce na dálku. Kdysi zde byli velvyslanci z Indie a o projektu nám vyprávěli a nás to oslovilo. Vše jde přes Charitu Praha. Jako poděkování za dva krásné zdravé vlastní vnuky chceme umožnit vzdělání dalším chlapcům.

Jak to funguje?

Přes charitu posíláme peníze. Pro nás to není v Čechách až tak veliká částka, ale v Indii z toho mají placené celý rok školství. Pomůže to celé rodině , protože budou mít vzdělané dítě, které v dospělosti lépe najde práci. V indických podmínkách pak budou držet celou rodinu, což je pro nás nepředstavitelné.

Jak jsou chlapci staří?

Jednomu je třináct a druhému devět.

Jak dlouho je sponzorujete?

Čtvrtým rokem.

Máte s nimi nějaký užší kontakt?

Píšeme si dvakrát do roka. Ctíme totiž pravidla Charity Praha, kde nám vysvětlovali, jak komunikovat. Jejich vysvědčení dostáváme právě jejím prostřednictvím. Píší, že se za nás modlí, protože je to církev. Právě jsem teď psala, že je tady hodně sněhu, vyfotíme to, aby viděli, jak to tu vypadá. Pak také píšeme, co dělají naše vnoučata. Jsou to spíše obecné informace. Člověk si uvědomí, že žijí v úplně jiném prostředí. To co je pro nás samozřejmé, oni vůbec neznají. Píšeme jim vždycky ale, že jsme na ně pyšní a že máme velkou radost z jejich výsledků ve škole.

Napsali,čím by po škole chtěli být?

Ten mladší chlapec by chtěl být učitelem angličtiny a ten starší zahradníkem nebo policistou.