A tak jako maják září v kalendáři příznivců živé hudby data 7. a 8. srpna. Na Keltskou noc do spodní části areálu skokanských můstků v Harrachově opět dorazí kapely punkovějšího zaměření. Nebude chybět ani pořadatelská legendární skupina Tři Sestry.

„Pětadvacátý ročník proběhne v termínu tak, jak jsme plánovali. Krátké chřipkové intermezzo jsme využili k tomu, abychom doladili poslední kapely,“ sdělil fanouškům zpěvák Lou Fanánek Hagen.

Festival s nejhezčím výhledem, jak je Keltská noc nazývána, přiveze do Krkonoš mimo jiné kapely Mňága a Žďorp, Harlej, Alkehol, ale třeba i Krkonošskou dechovku. A fanoušci se už těší. „Bez Keltské noci si nedokážu představit léto. Lístky už samozřejmě mám a jsem rád, že se festival normálně koná,“ přiblížil za všechny Petr Vostrý z Jablonce.

Konání festivalu napomohl i fakt, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch posvětil konání akcí s maximálním počtem dva a půl tisíce návštěvníků. A přesně taková je kapacita areálu skokanských můstků v Harrachově.

Benátská! a JBC 4X Revelations až za rok

Větší akce pořadatelé zrušili, například největší hudební festival v severních Čechách Benátská!, který se tradičně koná poslední červencový víkend v libereckém Vesci. Ten totiž navštěvují desítky tisíc fanoušků. „Mrzí nás to o to více, že poslední čtyři ročníky festivalu zaznamenaly kontinuálně vzrůstající návštěvnost a byly fanoušky skvěle hodnoceny. To je pro nás, společně s obrovskou podporou v celém období nejistoty vyvolané známými zdravotními riziky, velkým závazkem a vzpruhou do budoucna,“ sdělila za festival Benátská! Zuzana Kantorová.

Zrušená je i zastávka světového poháru ve fourcrosu s názvem JBC 4X Revelations. Akci na okraji Jablonce navštěvuje každoročně na deset tisíc fanoušků horských kol a ostřejší hudby. „Po dlouhých úvahách rušíme letošní ročník, finanční riziko by v případě změny epidemiologické situace bylo pro nás likvidační. Problematická by byla hlavně doprava jezdců ze všech koutů světa,“ přiblížil za organizátory mistr světa ve fourcrossu a několikanásobný vítěz závodu Tomáš Slavík.

Maloskalská noc až na podzim

Termín konání festivalu Maloskalská noc jeho organizátoři posunuli na podzim. Fanoušci vystoupení pod širým nebem ale nemusí truchlit. Pořadatelé festivalu totiž přes léto nabídnou sérii koncertů. U fotbalového hřiště na Malé Skále tak vystoupí například Anna K., David Koller Band nebo kapela Škwor.

Samotný festival pořadatelé posunuli ze začátku června až na září. Vystoupit by měli například Mirai, Turbo nebo Abba Stars. „Věříme, že v té době již budou podmínky pro konání festivalu příznivé a užijeme si společně spoustu muziky a zábavy. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nové datum,“ sdělili pořadatelé.

Fanoušci rozhodnutí přesunout festival ne o rok, ale jen o několik měsíců, vítají. „Bude to aspoň pěkné rozloučení s trochu divným létem. Už se moc těšíme,“ popsal dvaatřicetiletý Pavel ze Železnobrodska. Festival má proběhnout v neděli 6. září. „Datum není chybné, bohužel to bylo jediné datum, kdy měli všechny kapely volno,“ poznamenal za organizátory Pavel Mikez.