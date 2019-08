V sobotu 31. srpna se jeho brány otevřou už před 19. hodinou a na malé i velké diváky čtvrtého dílu oblíbené série Toy Story zde bude čekat filmový kvíz a drobné odměny.

Poté se promítací technika přesune z letního kina zpět do klubového kina Junior. V něm diváci narazí na jednu novinku. Ve foyer na ně čeká nový bar. „Diváci se tak od 6. září mohou těšit na dobrou kávu a drobné občerstvení včetně popcornu,“ prozradila Petra Handlířová ze společnosti Jablonecká kina.

V kině Junior se znovu rozeběhnou oblíbené akce, jako je promítání pro nejmenší diváky Bijásek či Mimikino, tedy projekce se sníženou hladinou zvuku pro maminky, které si chtějí užít „dospělácký“ film, ale potřebují přijít i s dětmi. Pokračovat bude také Rodinné promítání za zvýhodněné vstupné, a to každou první neděli v měsíci.

V nové podobě se 12. září rozjede Filmový klub, který nabídne snímky pro náročného diváka s doprovodným úvodem plným zajímavostí. Členství v klubu přináší fajnšmekrům výhody, jako je sleva na vybrané filmy ve všech kinech v ČR, ale i na vybrané filmové akce.

„Jablonecká kina patří mezi nejlépe hodnocená jednosálová kina v republice,“ popsala Handlířová. „Díky tomu se daří získat pro nedočkavé diváky předpremiéry vybraných snímků nebo speciální projekce, jako bylo unikátní uvedení seriálu Zkáza Dejvického divadla včetně zdravice herců přímo pro jablonecké diváky,“ dodala.

Filmové maratony

Na podobné akce se mohou diváci těšit i v nové sezóně. V nejbližší době to bude 6. září filmový maraton pro fanoušky kultovního hororu To, kdy Kino Radnice uvede v jeden večer první díl z roku 2017 a vzápětí novinku To Kapitola 2. A podzim uzavře v listopadu Kinofest, jehož příprava nyní běží na plné obrátky. Můžete se opět těšit na víkend nabitý filmy i doprovodným programem.

Naopak filmoví fanoušci ze Železného Brodu a okolí si musí protáhnout prázdninový půst. Zdejší biograf je stále zavřený, a to kvůli celkové rekonstrukci rozvodů elektřiny. „Dojde i k vymalování, problémem se jeví úklid některých částí vzhledem k akustickým prvkům,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Rekonstrukce vyjde městskou kasu na cirka dva miliony korun. Kino mělo v září začít promítat, náročnost rekonstrukce ho ale nedovolí ještě otevřít. „Práce stále pokračují, už ale máme připraveno několik filmových novinek ke startu sezóny,“ potvrdil vedoucí KC Kino Železný Brod David Pešek.

Semilské kino Jitřenka patří od svého znovuotevření v říjnu 2010 k nejnavštěvovanějším biografům regionu. Roční návštěvnost se zpravidla pohybuje okolo 20 tisíc diváků. V roce 2017 jich bylo dokonce 23 tisíc. „Při meziročním srovnání je patrné, že diváci si nacházeli cestu do Jitřenky více hlavně na podzim,“ přiblížil vedoucí kina Jitřenka Ondřej Šír.

Mezi stálice patří i tanvaldské kino Jas Járy Cimrmana. V roce 2018 se v něm odehrálo celkem 224 filmových představení, která zhlédlo celkem 9 649 diváků, což je průměr cca 43 lidí na jedno představení. Kino je víceúčelové s možností konání divadelních představení, koncertů, výstav, přednášek a velkoplošného promítání z různých nosičů v digitální kvalitě.