Kino Radnice promítne poslední představení operní sezony z New Yorku

Jablonec n. N. – Je to doslova zlatý důl. Pouze na mimořádné filmové hity přijde v Jablonci více diváků než na přenosy oper z Metropolitní opery v New Yorku (Met). Sezona končí už tuto sobotu.

Z opery Popelka Julese Masseneta. Foto poskytlo jablonecké kino Radnice.Foto: Marty Sohl / Metropoli­tan Opera

Jablonecké kino Radnice bývá málokdy tak nabité jako v případech deseti přenosů za rok z Met. „I když lístek stojí 330 korun, což je trojnásobek oproti vstupnému na běžné filmy, navštěvuje přenosy až 150 diváků,“ připomíná vedoucí jabloneckých kin Barbora Irglová. A jezdí sem i lidé z Liberce. Další nejbližší kino, které nabízí přenosy z Met, je totiž semilský biograf Jitřenka.

Zapojení kina do projektu přenosů byl nejen podle vedení jabloneckých kin dobrý počin. „Jsou to úžasné zážitky a navíc skoro doma. Měl by to zkusit každý. I ten, kdo operu nemusí,“ myslí si Vlasta Surá z Jablonce. Za rok navštíví alespoň dva přenosy.Jsou tu ale jiní. Abonentky na celou sezonu si jen v Jablonci koupí asi 25 lidí. Na abonentku vyjde jeden přenos na 280 korun, tedy o 50 korun levněji.

Bývalo zvykem, že předprodeje na další sezonu začaly dnem posledního přenosu sezony končící. „Letos tomu tak ale nebude, datum zahájení předprodeje a ceny vstupenek určuje distributor přenosů,“ vysvětlila Irglová. Předprodej tak odstartuje začátkem května a proběhne ve třech vlnách. V některých kinech bude nejdříve exkluzivní prodej zvýhodněného předplatného na všech 10 operních představení příští sezony pro stávající předplatitele s automatickou možností rezervace stejného sedadla. Následovat bude rezervace a prodej abonmá pro nové předplatitele. Až poté bude možné si rezervovat a zakoupit vstupenky na jednotlivá představení.

Dvanáctá sezona přenosů skončí tuto sobotu, kdy od 18.45 proběhne přenos opery Popelka autora Julese Masseneta, která se do Met vrací po 40 letech. V menší roli děkana fakulty uslyší diváci talentovaného tenoristu Petra Nekorance, který byl v září 2016 jako vůbec první Čech přijat do dvouletého programu Met.

Diváci kina Radnice mohli letos sledovat přímé přenosy už jedenáctou sezonu, čeká je tedy sezona dvanáctá, celosvětově ale třináctá. Jaká bude? Diváci se mohou těšit stejně jako vždy na přenosy nabízející celou škálu operních stylů. Nejslavnější operní scéna světa odtajnila program nové The Met: Live in HD sezony a dala jasně vědět, že do další sezony s nešťastným číslem 13 hodlá vstoupit ve velkém stylu.

Sezonu 2018/2019 zahájí 6. října přenos Verdiho Aidy s operní superstar Annou Netrebko. V dalších přenosech se blýsknou hvězdy jako Elina Garanča, Roberto Alagna, Jonas Kaufmann i živoucí legenda Karita Mattila.

Na programu je pak třeba další Verdiho opera La Traviata nebo například nejoblíbenější část epické tetralogie skladatele Richarda Wagnera Prsten Nibelungův – Valkýra.