Středa 7. dubna 2021 se zapíše do análů jako datum vzkříšení legendárního areálu někdejší stáčírny Vratislavické kyselky. Společnost Kitl ve Vratislavicích nad Nisou stočila první šarži svého výrobku Višňový syrob Kitl.

Višňový syrob Kitl. | Foto: kitl.cz

Bedny s prvními výrobky navíc míří do 55 mateřských škol v Jablonci, Liberci a Vratislavicích. „Napadlo mě to intuitivně. Cítil jsem, že lidé dnes kvůli covidu nemyslí na malé děti. A bylo také potřeba poděkovat někomu tam nahoře, možná doktoru Kittelovi za to, že nad námi drží ochrannou ruku,“ sdělil jednatel společnosti a Podnikatel roku 2020 Libereckého kraje Jan Vokurka.