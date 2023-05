Ve svátek v pondělí 1. května se v areálu Kittelovska na Krásné uskuteční tradiční Pouť svatého Josefa. Ta se koná vždy na prvního máje v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar Kittel.

Pouť svatého Josefa. | Foto: Petr Hampl

Na návštěvníky budou čekat řemeslné stánky, dílničky, koně pro vožení dětských návštěvníků, spousta dobrého lokálního jídla na faře, před farou i v Kittelově domě.

Vyhledávány jsou místní tradiční dobroty a pochutiny našich babiček a prababiček, a to hlavně v krásenské faře, která se mění v občerstvovací stánek jak ducha, tak i těla. Samozřejmostí je řada kulturních vystoupení. Jednak na vážnější téma v kostele sv. Josefa, jako jsou prastaré duchovní písně či gospely, ale i spíše jarmareční veselá vystoupení na protilehlém plácku před farou, kde se střídají folklórní vystoupení a pohádky.

O občerstvení a hašení žízně se starají dobrovolní hasiči a to z několika okolních obcí a do celé akce se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a pochutinami. To spolu s dřevěnými a z přírodních materiálů vyrobenými atrakcemi pro děti, řemeslnickými a tvůrčími dílnami vytváří neopakovatelný kolorit.

Pozornosti dětských návštěvníků i dospělých se těší stezka pro bosé nohy.

Za pozornost stojí i Kittelův dům, kde se krom stálých expozic věnovaných dr. Kittelovi, ale historických, archeologických a etnografických koná i několik výstav. K vidění budou zdobené perníčky dr. Holmanové, Český granát, nebo objekty, reliéfní plechové obrazy a asambláže Petra Janečky.

Program:

10.00 Poutní mše svatá v kostele sv. Josefa - celebruje Józef Szeliga z Litoměřic

11:30 Marek Sýkora - Kufr plný pohádek – u fary

13.00 Smíšený pěvecký sbor Janáček - kostel sv. Josefa

14:00 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka

15:00 Gospel Yetu - kostel sv. Josefa

15:00 Marek Sýkora -Kufr plný pohádek – U Kittelova domu

16:00 Ochman Petr -akordeon - koncert na lidovou notu