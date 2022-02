Zdroj: DeníkVše koordinuje manažer projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou, v rámci něhož došlo k nákladné rekonstrukci Kittelova domu, Jan Sedlák. Projekt má být zcela hotov tak, aby bylo v řádném termínu zažádáno o dotace.

Hrubým odhadem by rekonstrukce fary měla stát 20 až 30 milionů korun. „Fara by v podstatě měla zůstat úplně stejná, ale vše se musí opravit, obnovit. Jediné co přibude, budou sociální zařízení v přízemí i v patře,“ popsal Sedlák. Fara je totiž v relativně dobrém stavu, na rozdíl od Kittelova domu, který byl před dvaceti lety v naprosto dezolátním stavu.

Vše se ale musí takzvaně zkonzervovat. Nejprve musí přijít na řadu důkladná prohlídka. „Předpokládáme zásah do roubených částí stavby, předpoklad je, že zřejmě třetina dřeva bude ve špatném stavu,“ popsal Sedlák. Zbytek stavby by se měl vrátit do původního stavu, vše poničené by mělo projít citlivým restaurováním.

V patře má vzniknout expozice, v přízemí recepce s prodejem regionálních výrobků a klubovna s kuchyňkou pro setkávání v rámci workshopů a tvůrčích dílen. Prostranství před farou by mohly oplotit stánky, které by našly své opodstatnění při konání zdejších slavných poutí.

Ale to není vše. Projekt dále počítá s rozvojem celé oblasti. U fary by měla vzniknout restaurace, proti Kittelovu domu soubor dvou až tří domů na místě dnešní louky. Mohly by sloužit třeba i k ubytování, protože to na Pěnčínsku zoufale chybí. Pro turismus to je skoro nezbytná záležitost. „Podle průzkumů víme, že tady domy stály. Ještě nejsme přesvědčeni, zda by se tam lépe vyjímaly repliky starých domů nebo budovy modernějšího střihu,“ poznamenalo Sedlák. Vše je ale během na dlouhou trať.

I samotná obec Pěnčín, kam patří část Krásná, o rozvoj území usiluje. „Chceme, aby se Burk a s ním areál Kittelovsko stal turistickým centrem obce, kde jim chceme ukázat další turistické zajímavosti v okolí. Zkrátka, chceme tady turisty na chvíli zdržet,“ vysvětlil starosta obce Pěnčín Ivan Matějček.