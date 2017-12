Kluby ze severu zvolení Malíka za šéfa asociace shodně kvitují

Severní Čechy – „Volby ve fotbale ukázaly, jak je česká komora stabilní a pevná a moravská komora nejistá,“ řekl Josef Zitko, předseda OFS Ústí n. L.

Martin Malík byl zvolen předsedou fotbalové asociace, kluby ze severu Čech výsledek valné hromady vesměs kvitují. Zejména to, že má asociace nové vedení. Většina oslovených tvrdí, že zvolení nástupce jabloneckého Miroslava Pelty bude mít na okresní fotbalové svazy vliv nepřímý a problém vidí i v dvoukomorovém systému.



Josef Zitko, předseda OFS Ústí n. L.: „Volby ve fotbale ukázaly, jak je česká komora stabilní a pevná a moravská komora nejistá.



Libor Šimeček, předseda OFS Děčín: „Důležité je, aby se stabilizoval tok peněz do klubů. Jsem rád, že se to uklidnilo a konečně to dopadlo. Můžeme tak pracovat.“



Vlastimil Gabriel, ředitel FK Varnsdorf: „Zaplať pán Bůh, že je tomu konec. Osobně si myslím, že je to správné rozhodnutí. Sankce od UEFY by stejně měly přijít. Dvoukomorový systém je nešťastný. Když to řeknu lidově, tak 70 hlasů z Moravy dokáže zablokovat 130 ostatních.“



Karel Fischer, předseda OFS Česká Lípa: „Zvolit předsedu jsme nutně potřebovali a důvody byly již ve všech médiích uvedeny.”

Výsledky voleb

Hlasy z české komory: Malík 120

Fousek 7 (1 neplatný)

Hlasy z moravské komory: Malík 55

Fousek 18 (1 nehlasoval)

Jan Novotný, předseda OFS Litoměřice: „Asi se nebudu lišit od ostatních, když řeknu, že pro celý český fotbal je důležité, že se konečně předseda zvolil.“



Nikos Romanopulos, předseda Jiskry Machnín: „Ani jednoho z dvojice Malík – Fousek neznám. Můj názor je, že zvolení nového předsedy FAČR neovlivní fotbal na okresní úrovni.“



Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí n. L.: „Za výsledek jsme rádi, Martina Malíka jsme chtěli. Já osobně ho znám ze spolupráce na různých projektech a vím, že je to velice schopný člověk. Momentálně si nedokážu na této pozici představit nikoho lepšího. A Dvoukomorový systém? Jsem přesvědčen, že je to velice nevýhodný systém při finální volbě. Je i nedemokratický, protože vyvažuje to, že je někde někoho víc a někoho míň, takhle přeci demokracie nefunguje a hlas má být roven hlasu. Věřím, že se to brzy vyřeší, protože kdyby to měla řešit FIFA či UEFA, byl by to pro český fotbal obrovský problém. Hrozí pak i nejen finanční sankce, ale i další krajní varianty, které by český fotbal velice poškodily."