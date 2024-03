S dalším amatérským badatelem historie zdejšího kraje Petrem Tarandou z Velkých Hamrů se zná několik let. „Právě on mne přesvědčil, že by byla škoda alespoň něco nepublikovat, nakopl mě a už jsme psali a hledali,“ pousmál se Buriánek.

Rok a půl navštěvoval Buriánek, hoteliér z Železnobrodska, s kolegou Tarandou, jinak lektorem v oblasti daňového řízení, exekuce a insolvence, jablonecký Státní okresní archiv. „Obrazového materiálu jsme měli hodně, chyběla nám ale písmenka k jednotlivým událostem. Ředitel archivu Jan Kašpar byl velmi vstřícný. A takhle vznikla kniha,“ přiblížil Buriánek.

Hned od začátku věděli, jak budou mít rozdělené role. Petr Taranda se zabýval obdobím 2. světové války, osvobozením a soudním okresem, ostatně již před lety sám publikoval knihu Neklidná léta 1938 – 1945 na Jablonecku a Semilsku. „Dodal jsem materiál z oblasti, která je už zmapovaná, tedy z doby okupace a osvobození. Kolega dodal, řekl bych až průkopnickou část, tedy pohled do života podnikatelů, živnostníků, ale i spolků,“ sdělil Taranda.

V archivu šli po zajímavostech historie Železného Brodu z 19. století přes obě světové války až do roku 1948. A narazili mnohdy na zajímavé příběhy. Třeba ten o dostavbě a dalším směřování dnes zpustlého hotelu Crystal, jedné z mála stavebních ikon Železného Brodu. Hotel dostavěla Okresní hospodářská záložna v roce 1942, která hotel poté pronajala podnikateli Josefu Novotnému, velkému hoteliérovi. Za 250 tisíc korun ročně. „Musel platit čtvrtletně nájem. V roce 1943 ale přišla okupační německá armáda a že hotel potřebují pro své záměry a tak milý podnikatel musel hotel opustit. Poté se soudil se záložnou, protože měl zaplacen nájem dopředu. Záložna peníze vracet nechtěla, argumentovala tím, že špatně pral záclony, leštil parkety a podobně. Hlavní špek je v tom, že wehrmacht dostal nové nájemné a to ve výši skoro jednoho milionu ročně, tedy čtyřikrát více než původní nájemce,“ znovu se posmál Buriánek.

Když byl koncept knihy hotový, oslovil Taranda jako v podstatě spisovatelský harcovník po dohodě s kolegou několik vydavatelství. „Nakonec jsme se shodli vydavatelství Baron. Majitelem je pan Prášil, ta spojka nám přišla sympatická. Kniha vyšla v nákladu více než tisíc kusů. Jsme rádi, že rychle mizí,“ popsal Taranda.

Kniha se dá sehnat v provozovnách Vladimíra Buriánka, tedy v Motorestu a penzionu Formanka ve Splzově u Železného Brodu a v hotelu Veselý přímo v Želeném Brodě. V restauracích, dále pak v prodejní galerii Detesk na náměstí v Železném Brodě, kde proběhl i křest knihy, zájemci ji ale najdou i na internetových obchodech. Ale pozor, kniha rychle mizí.

„Lidem se líbí, asi i proto, že vše máme podložené fakty. Mohla mít pět set stran, kdybychom do ní dali všechno, co máme, co jsme zjistili. Museli jsme důkladně třídit, aby to bylo zajímavé, aby to nebyla vědecká práce,“ doplnil Buriánek.

Ten pracuje na obdobném materiálu, tentokrát se zaměřením na Malou Skálu a okolí. Společně s Petrem Tarandou pak chtějí zpracovat další téma. „To je ale zatím tajemství, nechceme prozradit nic dopředu,“ přiblížil druhý jmenovaný.

„A pak bych jednou rád popsal historii partyzánské skupiny Konstantin, která za války operovala z Vlastiboře. Je dost zahalena tajemstvím. Jde o kontroverzní téma a tak se musím připravit, že mi bude hodně lidí nadávat. Takže ji asi odsunu až do důchodového věku,“ doplnil Taranda.