Sedmáci, osmáci, šesťáci. Kmitají mezi prázdnými regály. Poslední a nejtěžší část stěhování občanské vybavenosti do jediného objektu. 19 tisíc knih, jediná knihovnice. „Nevím, jak by se tohle stěhování mohlo udát bez pomoci úřadu a školy. Vždyť jen chlapi z technických služeb se otočili s plně naloženým nákladním vozem asi desetkrát. A pak vše nanosili do nových prostor,“ přiblížila jediná zaměstnankyně Městské knihovny Rychnov u Jablonce nad Nisou, a tedy i její ředitelka Štěpánka Veberová.

Děti se při ukládání knížek opravdu snaží. Některé i proto, že chtějí mít knihovnu opět kompletní. „Moc se těším, až to bude hotové, do knihovny chodím ráda. Řazení knih je pro mne zábava,“ přiblížila žákyně sedmé třídy Tereza Davidová.,