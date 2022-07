Výstavbu by město chtělo zahájit na podzim příštího roku. Záleží ale i na tom, zda se podaří získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Bez ní knihovna nevyroste.

„Jde o přepočet na současné ceny ve stavebnictví navýšený o čtvrtinu tak, abychom měli rezervu. Je to odhad, o kolik by mohly ceny stoupnout, než začneme hledat stavební firmu,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Podle místostarostky Petry Hoškové město požádalo o maximální možnou dotaci, což by mělo být 80 milionů korun. Město tak bude muset být připraveno zaplatit více než 50 milionů.

Město vypsalo architektonickou soutěž na novou knihovnu již v roce 2019. Vyhrál ji architektonický ateliér A69 – Architekti. Autoři vítězného návrhu podle svých slov pracovali s motivem Českého ráje. „Centrální prostor knihovny je analogií ke skalní soutěsce. Je uspořádán do vertikálního prostoru, který půdorysně kopíruje mírnou organickou křivku. Je to prostor, který se otvírá za pohybu a návštěvníka vtahuje do děje,“ popsali návrh jeho autoři. Budoucí knihovna má mít atypický tvar.

Knihovna jako obývák

„Jde o knihovnu, jakou bychom rádi v Turnově jednadvacátého století měli. Myslím, že se tam krásně snoubí jak funkce knihovny jako jakéhosi městského obýváku, tak další záležitosti,“ řekl Hocke. Stěna knihovny by totiž mohla sloužit jako plátno vedlejšího letního kina. „Je to pěkná, odvážná architektura,“ dodal starosta.

S výběrem je spokojený i ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž. „Líbí se mi, jak dobře propojili Skálovu ulici s parkem, respektive ze všech přístupových stran je budova uchopena bezbariérově. Vnitřní uspořádání budovy je velice vzdušné a funkčně vychází z otevřených prostor evropských knihoven severského typu,“ vyjádřil se. Nyní hlavní budova knihovna sídlí v Jeronýmově ulici ve vile z devatenáctého století, která však neposkytuje dostatečnou kapacitu jak pro knihovní činnost, tak pro pořádání nejrůznějších akcí.

„Projekčně připravení jsme. Máme stavební povolení, máme všechny dokumenty k žádosti o dotaci, máme studii proveditelnosti a další záležitosti,“ dodal Hocke.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově byla založená v roce 1820. Kromě ústřední budovy zřizuje také pobočky v Malém Rohozci, Mašově či Výšince. Nejnovější pobočka byla otevřena v roce 2018 přímo v budově zdejšího hlavního nádraží a slouží pro obyvatele lokality Turnov II.