O výstavbě nové knihovny v Turnově se mluví dlouhé roky, nyní už je ale vše doslova na spadnutí. Radní zvolili na základě výběrového řízení dodavatele, kterým bude společnost Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego (BPBP). S pracemi by měla začít v první polovině dubna a na dokončení má 600 dní.

Po náročném výběrovém řízení je znám dodavatel stavby knihovny v Turnově. Firma BPBP podala cenově nejvýhodnější nabídku a splnila rovněž požadavek týkající se referencí, Skálova ulice v Turnově tak už v průběhu dubna ožije stavebním ruchem pod jejíma rukama.

Stavební společnost se za pětadvacet let své existence podílela na několika stavbách na Mladoboleslavsku i jinde. Patří mezi ně například Vzdělávací centrum na Karmeli či parkovací dům oblastní nemocnice a u stadionu v Mladé Boleslavi. Firma také rekonstruovala fasádu ve dvorním traktu zámku v Kosmonosech a barokní faru pro svou centrálu. Do jejího portfolia spadají i průmyslové stavby pro Škoda Auto Mladá Boleslav nebo technologické a skladové centrum firmy Trevos. Zkušenosti má také s výstavbou bytových domů, například v Měcholupech a Uhříněvsi.

Investice do nové turnovské knihovny dosáhne necelých 111,3 milionů včetně DPH. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 68 milionů, která pokrývá značnou část nákladů spojených s výstavbou nové budovy ve Skálově ulici.

“Předání staveniště by se mělo odehrát v první polovině dubna, zhotovitel má pak 600 dní na realizaci stavby,” doplnila tisková mluvčí Turnova Marcela Jandová. Zatím není jasné, jak to bude s provozem letního kina, které se brzy stane součástí staveniště. Stěna knihovny by totiž mohla do budoucna sloužit jako plátno. “Průběžně vás budeme informovat o postupu i případných omezeních, která se oblasti dotknou, a to včetně provozu letního kina,” uvedla k tomu mluvčí.

Ve Skálově ulici tak již brzy vyroste komunitní prostor nejen pro půjčování knih „Jde o knihovnu, jakou bychom rádi v Turnově jednadvacátého století měli. Myslím, že se tam krásně snoubí jak funkce knihovny jako jakéhosi městského obýváku, tak další záležitosti,“ řekl už dříve starosta Turnova Tomáš Hocke.

S výběrem je spokojený i ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž. „Líbí se mi, jak dobře propojili Skálovu ulici s parkem, respektive ze všech přístupových stran je budova uchopena bezbariérově. Vnitřní uspořádání budovy je velice vzdušné a funkčně vychází z otevřených prostor evropských knihoven severského typu,“ vyjádřil se. Nyní hlavní budova knihovna sídlí v Jeronýmově ulici ve vile z devatenáctého století, která však neposkytuje dostatečnou kapacitu jak pro knihovní činnost, tak pro pořádání nejrůznějších akcí.

