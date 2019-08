Palácová revoluce se prohnala jabloneckým zastupitelstvem. A jak se zdá „stará“ garda“ se vrací do vedení magistrátu. Hlasy ANO 2011, ODS a několika dalších dosud opozičních zastupitelů došlo k odvolání náměstka primátora Štěpána Matka a uvolněného radního pro územní a strategické plánování a participaci Petra Klápštěho z řad sdružení Společně pro Jablonec. Návrh na odvolání druhého jmenovaného podal šéf klubu ODS Miloš Vele.

Tím se rozpadla i dosud vládnoucí koalice, kterou opustili i zastupitelé Pirátů. „Podle hlasování je jasné, jaká koalice se tu připravuje. Ještě po volbách si nemohli přijít zastupitelé za ANO 2011 a ODS na jméno, za devět měsíců se domluvili,“ pousmál se odvolaný Štěpán Matek. I s Petrem Klápštěm ihned po odvolání přesedli z předsednického stolu mezi řadové zastupitele.

V podstatě stejným poměrem hlasů naopak nebyly přijaty body o střetu zájmů primátora a jeho odvolání. Sám primátor ještě před jednáním stáhl sporné body programu a to Dohoda o narovnání se společností Grepa a Záměr zřízení metropolitní sítě Jablonec nad Nisou. Právě tyto tři body byly trnem v oku již bývalým koaličním partnerům ANO 2011. Jejich zástupci kritizovali primátora Milana Kroupu ze střetu zájmů, když sám působí jako jednatel společnosti Grepa Networks.

KAUZA

Celá kauza odstartovala už v roce 2010. Tehdy získala jablonecká společnost Telmo zakázku na zřízení a provoz městského kamerového dohlížecího systému. Pro zajímavost, v čele představenstva společnosti Telmo nyní stojí bývalý náměstek primátora a současný jablonecký zastupitel za ODS Miloš Vele. Pro Telmo poskytovala jako subdodavatel datových spojů a dalších služeb Kroupova společnost Grepa. Do konce roku 2015 byly služby předplaceny společností Telmo.

Od roku 2016 do konce roku 2018 však podle dokumentů, které již byly předloženy zastupitelům, město Jablonec za služby neplatilo. A proč by, žádné smlouvy neexistovaly. Po skončení platnosti smlouvy do konce roku 2015 se společnost na město s dohodou neobrátila, ani si zařízení neodmontovala. Tehdejší primátor Jablonce Petr Beitl (ODS) o problému samozřejmě věděl. Podle jeho slov magistrát se společností několikrát o nápravě stavu jednal, vždy však neúspěšně. „Je pravda, že město dlužilo a stále dluží za uvedenou službu. Otázkou zůstává, jakou cenu má zaplatit,“ popsal.