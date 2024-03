Pro místní v odlehlé části obce Koberovy to ale znamenalo konec poklidného života. „Strašné, co se tady děje. Když se zaplní obecní parkoviště, turisté staví auty, kde se dá. Nám i přímo před garážová vrata,“ ukazuje Petr Havlíček, který zde žije. „Život se nám obrátil úplně naruby,“ dodává.

Kromě toho se má minimálně na letní sezonu znovu zcela otevřít nedaleký penzion s restaurací. Podle místních se tak tady budou turisté kumulovat ještě více. „Dosud tady strávili tak hodinu, teď to mohou být až násobky času. Takže tady budou možná až stovky lidí v jednu chvíli,“ myslí si Havlíček.

V domě pod vrcholem Hamštejna vyrostl. „Ven jsme jako děti vybíhali bez jakéhokoli strachu, vždyť tady projelo jedno auto za odpoledne. Teď musíme dávat pozor na malé děti, protože je to tady o víkendu jako na Václaváku,“ dodává místní rodák.

Hlavní sezona zdejší usedlíky teprve čeká. První s rozhlednou za humny. „Ani si nedokážu představit, co by se tady mohlo dít. Léto vyhlížíme opravdu s obavami. Teď jsme dostali příslib od obce, že by se možná mohla podílet na stavbě plotů, které jsme dosud nepotřebovali. Ale bude nutné je postavit. Dokonce se nám stalo, že si nějací turisté brali nařezané dřevo z naší zahrady,“ zmiňuje Havlíček.

Obec problémy s turisty očekávala. Ovšem v mnohem menší míře. „Věděli jsme, že rozhledna má natolik atraktivní vzhled, že určitě lidi přiláká. Netušili jsme ale, jaké problémy to s sebou přinese,“ říká starosta obce Pavel Pospíšil. Ve slunečních zimních dnech, převážně o víkendech, lidé dokonce čekali ve frontě na výstup na rozhlednu. „Lidé to i vzdávali. Budeme muset návštěvnost korigovat. Přemýšlíme třeba nad parkovným na obecních parkovištích,“ přibližuje Pospíšil.

Obec se nyní bude snažit vytyčit trasu nové stezky k rozhledně. Vést by měla kolem už zmíněné restaurace. „Lidé chodí po soukromých pozemcích, kudy si zkracují cestu, a dochází ke konfliktním situacím. Měli by respektovat soukromý majetek,“ upozorňuje starosta Koberov.

Podle místních nepřinesla rozhledna obci a jejím obyvatelům nic přínosného. „Obec sehnala miliony korun z dotací, něco zaplatila sama. Přitom k ní vedou rozbité úzké silničky. Pro nás tady na kopci je celá ta záležitost špatná,“ podotýká další ze sousedů, který si přál zůstat v anonymitě.

Cesta k rozhledně na Hamštejně byla dlouhá a trnitá. V roce 2015 se stala součástí plánovaného přeshraničního projektu Česko-polské hřebenovky. V Jizerských horách a Krkonoších mělo podle něj vyrůst 22 nových rozhleden – polovina v Česku, druhá v Polsku. Před lety však projekt skončil, aniž by se začalo s jeho uskutečněním.

Obcím zbyly alespoň projekty na výstavby vyhlídek. Dvě se v roce 2020 podařilo postavit v Tanvaldu a Albrechticích. Další přibyla právě na Hamštejně nad obcí Koberovy.

Rozhledna stojí na červené turistické cestě, na Zlaté stezce Českým rájem. Dá se po ní jít z Kozákova přes Vzdychánek, Hamštejnský hřbet dolů na Malou Skálu a dále na Frýdštejn.

Omezení tu ale přece jen je, rozhledna je přístupná jen pro pěší. „Není to tak, že by přijel autobus, vyskákali by lidé, vylezli na rozhlednu, slezli a odjeli. Lidé musí dojít pěšky, není tu cesta ani pro osobní auto,“ přiblížil dnes už bývalý starosta Koberov Jindřich Kvapil, který se postaral o to, že je původní projekt dotažen do konce.