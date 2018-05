Kočárkové závody pobaví i finančně pomohou

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů Montáž vrat a dveří. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Montáž vrat a dveří., Životopisy zasílat na email:eva.daranska@elektro-plus.cz. Pracoviště: Elektro plus cz s.r.o., Riegrova, č.p. 4339, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Eva Daranská, +420 483 000 999.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 21 300 Kč

Všeobecné sestry bez osvědčení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zdravotní sestra, , Požadavky na pracovní pozici: , o bezúhonnost, zdravotní způsobilost , o praxe v oboru - min. 5let , o znalost problematiky v oboru, zkušenosti s cílovou skupinou seniorů, , o odpovědnost, samostatnost, spolehlivost , o dobré komunikační schopnosti, flexibilita, loajálnost , o předpoklady pro týmovou práci , o dobrá znalost práce na PC , , Platové zařazení: platová třída 10, platový stupeň dle dosažené praxe, možnost osobního ohodnocení + zaměstnanecké benefity, , Bližší údaje k zařazení do výběrového řízení jsou uvedeny na webových stránkách www.dd-jablonec.cz, , Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými dokumenty doručit v zalepené obálce , s označením "Výběrové řízení - zdravotní sestra nesměnující" nejpozději do 23.5. 2018 na adresu Domov důchodců Jablonecké Paseky,p.o., Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou. , , Obsah přihlášky: , - životopis s uvedením kontaktních údajů, předchozí praxe, odborných znalostí a dovedností , - motivační dopis , - kopie dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání , - kopie výpisu z trestního rejstříku (ne starší než 1 měsíc) , - souhlas se zpracováním osobních údajů. Pracoviště: Domov důchodců jablonecké paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala, č.p. 87, 466 02 Jablonec nad Nisou 2. Informace: Pavlína Stolínová, +420 778 538 290.