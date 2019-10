Jablonecký magistrát, který koordinuje pátrání po záhadném tvorovi, získal od veřejnosti několik zajímavých poznatků. Jedním z nich mělo být přihlášení se údajného majitele zvířete. „Když však strážníci dorazili na místo, ukázalo se, že chovatel má zcela odlišné zvíře, jež neodpovídá ani zhruba tomu na snímku, který máme k dispozici od svědka z Prosečského hřebenu,“ popsal zástupce ředitele Městské policie v Jablonci Michal Švarc.

Další kontakt zmínil, že v neděli zahlédl zvíře až v Kořenově. To však není zcela jisté a jablonecký magistrát nadále vyzývá k opatrnosti. „Nebezpečí stále trvá a nejlepší ochranou je prevence,“ sdělil jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Proto i nadále město nedoporučuje pohyb v lese zvláště s volně pobíhajícími psy. „Nevstupujte do hustého mlází, varujte své děti,“ připomněl Čeřovský. Obyvatelé by měli dávat pozor i v jiných lesích v okolí Jablonce, jelikož rádius teritoria takového zvířete se může přibližovat až velikosti dvou set kilometrů. „Tím, že veřejnost nebude do lesů vstupovat, nebude na zvíře pořádat hony ani jinak ho plašit a dráždit, napomůže jeho rychlejšímu odchytu,“ doplnil primátor.

Odborníci tvrdí, že zvíře není bezprostředně nebezpečné a raději se člověku vyhne. Přesto by člověk měl vědět, jak se při setkání s šelmou zachovat.

„Jestliže potkáte divokou kočkovitou šelmu, nezačněte zmatkovat. Nepřibližujte se k ní, neotáčejte se zády a hlavně neutíkejte, ale pomalu od ní couvejte pryč,“ tlumočila rady odborníků mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Pokud se potvrdí, že se jedná o exotickou velkou kočkovitou šelmu, je mezinárodními úmluvami chráněná před odstřelem a může být jen odchycena. „Ozbrojené složky jsou připravené, stejně jako zvěrolékaři s narkotizačními puškami,“ popsal vedoucí jablonecké policie Pavel Langr.

Žádné velké manévry se nekonají, a to i proto, aby šelmu nerozrušily a neznervózněly. „Společně s myslivci jsme rozmístili daleko více fotopastí na zachycení pohybu šelmy a další technická opatření, která nyní nebudeme popisovat,“ doplnil šéf jablonecké policie.

Krajská veterinární správa už prověřila všechny registrované chovy šelem v okolí, nikomu ale podobné zvíře nechybí. Je tedy možné, že šelma může pocházet z nelegálního chovu, a to třeba i z Polska. V České republice jde jen letos o několikátý případ nahlášeného výskytu velké kočkovité šelmy v přírodě. Na jaře a v létě strašila puma americká jižní Čechy a Vysočinu.

Pokud by někdo zvíře zahlédl, nejlepší je neprodleně zavolat na linku 156 nebo 158 a pohyb šelmy ohlásit. Pokud by se podařilo zvíře vyfotit, autor má snímek poslat na mail operačního střediska jablonecké městské policie mp156@mestojablonec.cz společně s bližším popisem zvířete.