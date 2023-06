Jablonecký primátor Miloš Vele vyzval odbornou firmu, aby vypnula semafory na křižovatce Palackého – U Přehrady a Riegrova. Nový režim má umožnit snazší průjezd velkou jabloneckou křižovatkou.

Stavba vodovodu v Jablonci nad Nisou. | Foto: Město Jablonec nad Nisou

Severočeská vodárenská společnost oznámila havárii sítí a uzavřela v pondělí 12. června večer část ulice U Přehrady od překladiště v ulici Smetanova po křižovatku ulic U Přehrady a Palackého.

„V Jablonci nad Nisou v této chvíli probíhají dvě složité a dlouho plánované stavby, z nichž ani jedna není města, ale obě kladou velké nároky na jeho průjezdnost. V ulici Pražská opravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR půlku mostu, ulice Budovatelů je zcela uzavřená kvůli rekonstrukci tramvajové trati, již provádí Dopravní podnik Liberce a Jablonce and Nisou. S novou uzavírkou začala jablonecká doprava kolabovat, proto jsem rozhodl o vypnutí světel na křižovatce u přehrady,“ řekl jablonecký primátor Miloš Vele s tím, že správnost rozhodnutí, které má vést k zvýšení plynulosti dopravy, se vyhodnotí v pátek 16. června při místním šetření přímo na zmíněné křižovatce.

FOTO: Na mostě v Jablonci nad Nisou proběhla montáž nosníků

Uzavírka v ulici U Přehrady přišla náhle a bez varování, Jablonec nad Nisou neměl možnost dopředu informovat o nové uzavírce a objízdných trasách.

Objízdné trasy

Od Jabloneckých Pasek do centra a Liberce je možné jet ulicí U Přehrady a před sběrným dvorem odbočit vlevo do ulice Smetanova a pak ulicí Mánesova, která je nyní od křižovatky se Smetanovou k ulici Palackého jednosměrná. Z Horního náměstí na Tanvald je možné odbočit z ulice Palackého za letním kinem do ulice U Jeslí, nebo pokračovat dále na křižovatku s ulicí U Přehrady, ta je ve směru na Tanvald průjezdná.