Kolem přehrady v pohodě vyrazilo přes pět set běžců

Jablonec nad Nisou – „Jsme všichni od Matonek, z týmu Jiřího Suchardy. Já jezdím do Jablonce na tréninky hlavně kvůli němu. Normálně by mě nenapadlo běhat. Ale s ním mě to baví, má prima tréninky,“ uvedla po dosažení cíle členka štafety Radka Bakešová.

dnes 08:00 SDÍLEJ:

BYLA TO POHODIČKA Už osmý ročník Eleven Běh do pohody kolem jablonecké přehrady připravil Tri Club Jablonec. Na start se postavilo přes pět set závodníků, veřejnost i zkušení běžci. A že byla pohoda, o tom svědčí komentáře členů týmu Jiřího Suchardy. „Běželi jsme štafetový závod, každý jedno kolo kolem přehrady. Žádná krize nenastala, všechno bylo v pohodě,“ dodala Radka. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Tělocvičnu v Železném Brodě zaplavili soutěžící v aerobiku Se svým trenérem se scházejí několikrát v týdnu, běhají hlavně venku, v zimních měsících využívali atletickou halu na Střelnici. „Přidat se k nám může kdokoliv, bez ohledu, jestli někdy běhal nebo ne. Máme skvělou partu lidí. Výběhy do okolí děláme i o víkendu,“ připomenula Radka Bakešová. V cíli závodu se setkávali přátelé a známí, k příjemnému prožitku přispělo také slunečné počasí. MICHAL DÁVAL MEDAILE Na trať se vydal také biatlonový reprezentant Tomáš Krupčík, vicemistr Evropy z roku 2018 a dvojnásobný medailista ze zimní univerziády v italském Trentu z roku 2013. Medaile nejlepším běžcům předával stříbrný olympionik Michal Krčmář. „Já běhám s touto partou už druhý rok. Je nás tak padesát, většinu z nás potkáte v tomto oddílovém dresu. Přístup trenéra Jiřího Suchardy je skvělý. Celá parta maká. Vyrážíme i na jiné akce,“ uvedl další nadšený člen štafety Tomáš Čuřík. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Famózní Bárta probudil v lidech vášeň i něhu Připomenul, že to v jejich prima kolektivu není jen o běhání. „Děláme třeba také překážkové závody. Jezdíme na akce do okolí. Jsem rád, že jsem se s touto partou potkal. Radka Bakešová dodala, že je čeká v květnu Vltava Run, běh ze Zadova do Prahy. „Je to 360 km, běží dvanáct lidí štafetově. Loni jsme měli jedno družstvo, letos máme dvě. Ženská štafeta má ambice dostat se na bednu,“ připomněla nadšená závodnice.

Autor: Dagmar Březinová