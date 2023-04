Základní potraviny jako pečivo, zelenina, mouka. Ale i italská či španělská vína, francouzské a holandské sýry. Po půl roce fungování pod novým nájemcem nevšední prodejna ve Vyskeři na Turnovsku vzkvétá.

Vyskeř, koloniál, 2023 | Video: Sedlák Jan

Renatě Kašparové mnozí nevěřili, když v listopadu loňského roku převzala vyskeřský koloniál. Dnes ale vše šlape jako po drátkách. „Ze začátku jsme slýchávali, že jsme se zbláznili. Asi to bylo tím, že jsme hlásali, že budeme prodávat čerstvé ryby a italské salámy. Když ale zjistili, že prodáváme běžné potraviny, vše utichlo,“ pousmála se nájemkyně obchůdku, který zájemci najdou v budově, kde sídlí obecní úřad nebo pobočka České pošty.

Místní byli nadšení, že se obchod změnil poté, co jej několik let provozoval vietnamský nájemce. Sortiment se totiž rozšířil, na malou obec možná trochu překvapivě. Vedle klasické šunky se objevily zajímavé salámy z Itálie, vedle eidamu sýry z Holandska. „V listopadu se přišli podívat postupně snad všichni obyvatelé vesnice. Byli rádi, že si mohou koupit něco lepšího,“ popsala Kašparová.

Mouka, ale i italská vína. V malé vesničce mají koloniál jak z filmu

„Na krámě“ má kromě klasických potravin a cizokrajných salámů nebo sýrů i mnohé regionální potraviny, oblíbené jsou mléčné výrobky od farmy Tompeli ze Skuhrova nebo obrozená minerální voda Vratislavická kyselka od jablonecké společnosti Kitl. Dodavatelů má šest desítek.

K nákupu dostanou zákazníci čerstvé bylinky zdarma, třeba kopr, petrželku nebo koriandr. Jednou týdně obchod zveřejní seznam čerstvých ryb, které si musí zájemci objednat přes internet, jinak se na ně nedostane. „V podobném módu chceme v budoucnu prodávat i čerstvé maso,“ předesílá obchodnice.

Lidé se na nákupy do obchůdku začali znovu vracet. „Necháváme návštěvníky luxusnější potraviny ochutnat, pořádáme degustace vín, příští týden třeba portugalských,“ zmínila Renata Kašparová, která pořádá i akce s obchodem spojené. Třeba kurz pečení pizzy s italským kuchařem. Nejprve v Turnově. Když ale zjistila, že na něj dorazila velká část obyvatel Vyskeře a okolních vesnic, uspořádala kurz poté i přímo ve vsi. V obecním sále. A zase bylo plno. V sobotu 22. dubna proběhne ve Vyskeři oblíbená Traktoriáda, kam se koloniál chystá postavit svůj stánek. Prodávat se tu bude stáčené prosecco nebo zdravé dobroty třeba ve formě různých ořechů.

Před vánočními svátky bylo znát, že i místní si rádi dopřejí něco lepšího. „Je mýtus, že luxusnější zboží se dá prodat jen ve městech. Na vesnici si lidé také rádi koupí něco, co jim udělá radost. Třeba ručně vyráběné italské salámy. Samozřejmě, že si nekoupí nějaké velké množství, ale kupují i ti, kteří mají hlouběji do kapsy,“ ohlédla se obchodnice.

I když ve Vyskeři žije zhruba 400 obyvatel, na tržby si koloniál nestěžuje. „Pokryjeme náklady, prodavačky mají nadstandardní ohodnocení, pěkné peníze jsme nabídli i brigádníkům na léto. Už jich máme seznam.“ I díky tomu neřešili žádný větší problém v chodu obchodu.

Obložené housky na přání

Protože Vyskeř leží v srdci Českého ráje, musí myslet i na procházející a projíždějící turisty. Proto koloniál nabízí třeba i párky v rohlíku nebo kávu a čaj. Na léto se nabídka ještě rozšíří. „Návštěvník si bude moci vybrat zapečenou housku dle svého přání. Třeba s plátkem šunky a vybraným sýrem. Prostě si sám řekne, co chce v housce mít. Takhle to běžně funguje v podobných obchodech třeba v Itálii nebo ve Francii. U nás to jde také dělat,“ vysvětlila Kašparová. „Bude to pro nás první léto, věříme, že bude ještě lepší než zima. Sama ale nevím, obchod máme pár měsíců,“ dodala.

Chystají i prodej suvenýrů. V nabídce budou pohlednice, sešity s fotkami, chystají omalovánky s motivy Českého ráje. Ty budou k mání nejen ve vyskeřském koloniálu, distribuovat se budou i do okolí.

I když mají Renata Kašparová i její manžel lukrativní zaměstnání, ona je majitelkou a ředitelkou prestižní školy italštiny, on odborníkem v IT, dokáže si matka dvou dětí představit, že by se sama obchůdkem živila. „Kdybych sama stála za pultem a na víkendy brala brigádníka, vydělala bych si velmi pěkně. V tuhle chvíli ale škola šlape, je možná největší v Evropě, vydupala jsem si ji ze země,“ uzavřela.